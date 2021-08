Joven presume su nuevo refrigerador que logró comprar gracias a sus 3 empleos

Argentina.- La historia de un joven que por fin pudo comprarse un refrigerador gracias a los tres empleos que tiene se viralizó en redes sociales.

Mariano Cantero, un joven de 18 años, ahorro el suficiente dinero para comprarse el electrodoméstico que tanto necesitaba.

Fue a través de su cuenta de Twitter, donde compartió la fotografía en la que él posa junto a su nuevo refrigerador.

Te puede interesar: Cadenero de bar prohíbe la entrada a un chico por ir maquillado

La publicación obtuvo varias reacciones y comentarios en los que la mayoría de los usuarios aplauden la la perseverancia del joven y sus ganas de salir adelante.

Luego de que la imagen se volviera viral, Mariano relató a los medios locales que desde que se mudó quería comprarse un refrigerador.

Entre risas mencionó que una de sus motivaciones para comprarse el electrodoméstico fueron los chistes que le hacían sus amigos por no tener hielo en su casa.

Mis amigos me descansaban porque no tenía hielo. Esa foto que me sacó mi mamá cuando me la compré era para mi grupo de amigos para decirles que ahora iban a tener hielo”.