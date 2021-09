Joven se tiñe el cuerpo de azul por no seguir las instrucciones del tinte

Te presentamos el caso de Kinsey Dixon para que veas que no es una buena idea cambiarte el look en casa tu mismo, pues esta chica no solo dejo su baño pintado de azul, sino también su cuerpo por no leer bien las instrucciones.

A través de un video en TikTok, la usuaria relató al intentar teñir su cabello con una caja de tinte comercial, la situación se le salió de las manos. La joven quiso cambiarse el color de su cabello en la comodidad de su hogar pero el detalle es que se olvidó de leer el instructivo.

El resultado después de la ducha

Las instrucciones del tinte mencionaban que luego de la aplicación de color se debe enjuagar el cabello debajo del grifo, pero la joven pensó que era mejor bañarse por completo. Cuando abrió los ojos se dio cuenta que su cuerpo estaba pintado de azul. Además de que ella quedo del color de un pitufo, su baño también quedo azul.

Sus seguidores le preguntaron cómo fue que eso sucedió, pero ni ella se lo ha podido explicar. Por lo tanto, su video se viralizó y ya lleva más de 18 millones de vistas.

¿Crees que mi abuela se dará cuenta de que me teñí el pelo?”, preguntó Kinsey Dixon.

Después publicó una actualización de la situación informando que su abuela no estaba tan molesta por la situación y que con mucho esfuerzo y varias duchas pudo eliminar todo el color de su piel. Por otro lado, se ganó el apodo de “Pitufa” en el trabajo, porque tuvo que asistir varios días luciendo muy azul.

