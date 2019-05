Jóvenes sin espacios para recreación en escuelas, documenta consulta

Jóvenes de Hidalgo manifestaron no tener bibliotecas, comedores, canchas o patios y hasta baños en sus escuelas, según los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018.



De acuerdo con el informe, presentado este viernes en el Instituto Nacional Electoral (INE) en Hidalgo, de los 42 mil 811 jóvenes de entre 14 y 17 años de edad que participaron, 4 mil 263 manifestaron esta inquietud.

Ante la pregunta ¿cuál de los siguientes espacios de tu escuela utilizas más durante el receso u horas libres?, mil 987 jóvenes manifestaron que no tienen bibliotecas; 985 carecen de canchas o patios; 854 no cuentan con comedor o tienda, y 437 manifestaron no tener baños.

Mientras el resto de los jóvenes consultados indicaron que pasan el tiempo libre, principalmente en las canchas, patios y comedores.

ALREDEDOR DE 771 NO SE IDENTIFICAN CON NINGÚN GÉNERO

Durante la presentación del informe, de los 42 mil 811 jóvenes de entre 14 y 17 años de edad participantes de la consulta, 771 expresaron que no se identificaron con ninguno de los géneros; mientras, 21 mil 616 anotaron femenino y 20 mil 424 masculino.

En cuanto a la pregunta sobre profesiones y oficios la mayoría optó por ser deportista, doctor, abogado y maestro.

De igual forma, los jóvenes en este rango manifestaron que, desde su experiencia, las principales razones por las que sus compañeros abandonan sus estudios son embarazo, falta de recursos y desinterés en seguir estudiando.

PARTICIPARON MÁS DE 127 MIL EN HIDALGO

Un total de 127 mil 77 menores de edad de Hidalgo participaron en la consulta infantil y juvenil, de los cuales 37 mil 244 fueron de 6 a 9 años de edad; 47 mil 22 de entre 10 a 13 años de edad, y 42 mil 811 de entre 14 y 17 años.

Durante su intervención, José Luís Ashane Bulos, vocal ejecutivo del INE en Hidalgo, dijo que en la consulta 2018 se contó con una participación de 35 mil menores de edad más en comparación con la edición 2017.

En boletas impresas hubo una participación de 116 mil 508; en boletas electrónicas 11 mil 858 y en hojas de expresión gráfica 4 mil 637, precisó.