Juez niega desbloquear cuentas de Cruz Azul congeladas por la UIF

Una juez federal negó desbloquear las cuentas bancarias de la cooperativa Cruz Azul, mismas que se mantienen congeladas por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

La Juez Séptimo de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México concedió una suspensión provisional únicamente para que Cruz Azul disponga de los recursos contenidos en las cuentas que abrió en una sucursal de Banorte en Tula, Hidalgo

.

En el amparo, Omar Sánchez Romero, representante legal de la cooperativa solicitó levantar el bloqueo de todas las cuentas pero debido a que no demostró ser titular de las mismas, la juez rechazó su petición.

“No pasa inadvertido que la promovente exhibió copias simples a color de los estados de cuenta relativas a las cuentas: De las que presuntamente es titular la moral quejosa, no obstante; las mismas son copias simples a color y no cuentan con un código QRL y la cadena de certificación del Servicio de Administración Tributaria; por lo que no se tiene la certeza que la promovente sea titular de las mismas, ya que éstas carecen de valor probatorio pleno”, indicó la juzgadora.

Las cuentas permanecen bloqueadas porque la UIF mantiene abierta una investigación por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Desde la semana pasada el juez Sexto de Distrito en materia de Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y Juicios Federales en Puebla concedió una suspensión provisional para que nueve empresas filiales de Cruz Azul puedan disponer de sus cuentas bancarias.

Sin embargo, las cuentas de ocho filiales ya habían sido liberadas previamente por la propia UIF para pagar a los trabajadores pero, según fuentes federales, en lo que respecta a CYCNA de Oriente la Unidad solicitará la modificación de la suspensión concedida porque detectó que la filial sí realizó movimientos ilícitos.

Asimismo, la UIF denunció a Guillermo Álvarez Cuevas, directivo de la cooperativa, su hermano José Alfredo y Víctor Manuel Garcés Rojo por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

En su denuncia, a UIF señaló que los hermanos Álvarez Cuevas y Víctor Garcés diseñaron un esquema para desviar recursos de la cooperativa para transferirlos a sus cuentas personales en el país y el extranjero.

Indicó que Guillermo Álvarez realizó movimientos entre el 9 de julio de 2013 y el 23 de marzo de 2020 a España, Estados Unidos y otros países por más de mil 200 millones de pesos y que adquirió seis inmuebles en Miami, dos en Las Vegas Nevada, dos en Oklahoma y uno en Colorado.