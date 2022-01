Juicio contra feminicida de Mariana concluye el 17 de enero: activista

Tras darse a conocer que se dictó sentencia condenatoria de cinco años contra el imputado por el feminicidio de Mariana Zavala, originaria de Tlahuelilpan, activistas que han seguido el caso informaron que el juicio concluirá hasta el 17 de enero y será entonces cuando puedan dar información al respecto.

Luego de un mes de receso en el juicio contra el imputado, el pasado 12 de enero se retomó el proceso con una audiencia donde, de acuerdo con fuentes judiciales, se dictó una sentencia condenatoria a quien se aplicó la pena máxima, la cual por ser menor de edad es de hasta cinco años.

Sin embargo, Miriam Chávez, activista independiente que ha acompañado el caso del feminicidio de la joven ocurrido en agosto de 2020, informó a AM Hidalgo que dicha sentencia aún no está firme porque todavía no concluye el juicio, lo cual ocurrirá el 17 de este mes y hasta ese día, junto con la familia de la víctima, podrán emitir un comunicado oficial.

Lo anterior, debido a que el 17 de diciembre de 2021 la jueza encargada del juicio ordenó un receso indefinido y además los abogados recomendaron secrecía del asunto para no entorpecer el caso, por lo que será hasta el 17 de enero que concluya formalmente el proceso, cuando darán a conocer la resolución de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH).

El 16 de diciembre de 2021 un grupo de feministas se manifestaron en las inmediaciones del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes de Pachuca para exigir justicia al feminicidio de la joven de Tlahuelilpan, ya que en el interior se realizaba la audiencia de alegatos, por lo que esperaban la pronta sentencia condenatoria contra el probable imputado.

Al día siguiente, el 17 del mismo mes, se esperaba la sentencia condenatoria contra el probable imputado del feminicidio de Mariana; sin embargo, la jueza encargada del juicio ordenó un receso indefinido del proceso.

El probable responsable, Felipe ‘N’, quien es menor de edad, fue identificado como novio de la víctima, por lo que enfrenta dos acusaciones, una por feminicidio y otra de desaparición cometida por particulares.

El 2 de agosto de 2020, Mariana Zavala de 18 años fue vista por última vez por sus familiares, su último rastro fue captado por cámaras de videovigilancia frente a una panadería en Tlahuelilpan, por lo que su familia inició su búsqueda y la PGJEH emitió una ficha de búsqueda.

Después de una semana, el 10 de agosto su cuerpo fue localizado sobre la carretera Santa María Batha-Tunititlán, en la localidad de Tunititlán en Chilcuautla, pero fue hasta el 14 de septiembre cuando las autoridades confirmaron que se trataba de Mariana.

