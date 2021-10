Juniors atropellan a tortugas marinas con vehículos "raicers"en playa de Sonora

Sonora.- Un video en redes sociales denuncia el atropellamiento que sufrió una tortuga marina en playas de San Carlos, municipio de Guaymas.

En la grabación se observar el cuerpo de una tortuga marina, mismo que es inspeccionado por la médico veterinaria Elsa Corina, quien señaló que, de acuerdo con las heridas que presenta, es muy probable que haya sido atropellada por un vehículo tipo “raicers”.

Por lo anterior, la especialista en vida silvestre señaló la importancia de respetar las playas y dejar espacio a que las tortugas marinas se reproduzcan en su hábitat.

De acuerdo con la periodista Águeda Barojas, quien compartió el video en su cuenta de Twitter, en los últimos días, en ese mismo lugar, se han localizado tres tortugas muertas.

Narró que este tipo de incidentes ocurren debido a que los vehículos tipo razer entran a todas horas a la zona donde desovan las tortugas, aplastándolas.

Sobre los ejemplares que han sido localizados, señaló que solo se tiene confirmado que dos fueron atropellados, y aunque del primero no hay una causa clara, lo más probable es que haya tenido la misma forma de muerte.

Mencionó que son los mismos habitantes del lugar los que se encargan de cuidar a las tortugas y de limpiar las playas ya que no han tenido ningún apoyo por parte de alguna autoridad ni local ni federal.

No hay programas preventivos, no hay sanciones, no hay vigilancia, no hay nada para prohibir la entrada de estos vehículos”.