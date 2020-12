JusticiaParaKaren. Exigen en redes sociales justicia por feminicidio de jinete queretana

Luego de que este domingo se confirmara el hallazgo del cuerpo de Karen Hervey Ruiz, reportada como desaparecida el pasado 6 de diciembre, organizaciones feministas exigieron justicia por el feminicidio de la jinete queretana.

A través de la página de Facebook, la Universidad Anáhuac Querétaro lamentó la muerte de la joven de 23 años, quien era egresada de la Escuela de Dirección y Administración de Empresas de esta institución.

El cuerpo de Hervey Ruiz fue localizado en Valle de Santiago, Guanajuato; era apasionada de la charrería y la última vez que fue vista estaba presuntamente acompañada por Lorenzo “N”.

Con el hashtag #JusticiaParaKaren la página Madres Buscadoras de Sonora se manifestaron y exigieron justicia por todas las mujeres que diariamente son víctimas de violencia, pero sobretodo por aquellas que murieron en manos de sus agresores.

Karen Hervey Ruiz tenía como leyenda en su foto de perfil de Facebook la frase “Born to be wild, not killed” / “nacida para ser salvaje, no asesinada”.

La Fiscalía General de Guanajuato dio a conocer el hallazgo de un auto calcinado en el Valle de Santiago. De acuerdo con versiones extraoficiales, los cuerpos a bordo corresponderían al de Karen y su acompañante.