Justifica IEE Hidalgo negativa de consulta indígena para Reforma Electoral

Debido a que los derechos plasmados en la Constitución Política de Hidalgo no son susceptibles de someterlos a consulta, desecharon este mecanismo que solicitaron pueblos y comunidades indígenas al Instituto Estatal Electoral (IEEH).

Augusto Hernández Abogado, consejero electoral y presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, explicó que la consulta indígena tiene que ver no solo con ejercicios de derecho, sino con implementación de medidas.

La solicitud de consulta fue hecha por la sociedad civil indígena Ciudadanía y Gerencia Social, presidida por Arturo Copca Becerra.

“En este caso concreto, estimaría que no es propiamente una consulta indígena la que sería materia de la Reforma Electoral, toda vez que se trata de ‘armonizar derechos y los derechos no son susceptibles de consulta’; entonces no se puede hacer una si se quiere hacer vigente una garantía”, explicó.

Es decir, se harán armonizaciones de una serie de derechos ya establecidos en la Constitución, que es lo que se mandató en la sentencia TEEH-JDC-056-2018.

Pese a los argumentos, la semana pasada Arturo Copca promovió un juicio de protección de los derechos políticos del ciudadano ante el Tribunal Electoral de Hidalgo (TEEH), pues su intención es ser tomado en cuenta en la próxima Reforma Electoral para garantizar sus derechos como indígena.

“Lo que sí es necesario, como con casi cualquier reforma, es hacer una actividad de parlamento abierto en la que sea imperioso escuchar y recoger una serie de voces, pero no necesariamente como una consulta indígena, pues, insisto, este mecanismo es un ejercicio muy profundo de auscultación de las propias comunidades originarias”, concluyó el consejero.