Apodan #LadyMiMuchacha a senadora suplente por comentario “clasista”

Nuevo León.- A menos de un mes que el partido Movimiento Ciudadano de Nuevo León tuvo que condenar las expresiones machistas del senador Samuel García Sepúlveda al regañar a su esposa Mariana Rodríguez por “enseñar mucha pierna”, tuvo que exigir una disculpa a Marcela Luqué Rangel, suplente de la senadora Indira Kempis Martínez, por llamar en sus redes sociales a una trabajadora del hogar “mi muchacha” y “mi esclava”.

Luqué Rangel, que se presenta en twitter como abogada con maestría en dirección de campañas electorales, respondió en un tuit al llamado del partido que la postuló: “yo no me voy a disculpar x decir mi muchacha... Así hablamos en NL...Y tmb digo mi chofer y mi tío, aunque no sea, son modismos de siempre y nada tienen que ver con ser despectivos! Despectivo q se cobre a las personas x servicios de salud que deberían ser gratuitos! Eso sí es!”.

La mujer recibió numerosos comentarios de repudio por sus expresiones de clasismo, a lo que respondió llamándoles “nacos” y “perros”. La polémica se generó luego que la senadora suplente de MC publicó en twitter: “A mi muchacha se le murió su marido hoy, no supimos si fue por covid u otra cosa, si no le presto dinero, no la dejan sacar el cuerpo, qué hace la gente que no tiene cómo sacar a su gente de hospitales públicos? No se van sin antes liquidar la cuenta, de que pagan, pagan”.

En otro mensaje que luego borró, expuso, “mi esclava que apoya las labores domésticas, gracias a Dios y a mí, pudo enterrar a su marido, no perdón, al señor con el que contrajo nupcias exitosamente. Y le cobraron en un hospital público por sacarlo para darle sepultura”.

Entre los comentarios de reproche que recibió, hubo quienes dedujeron que si su trabajadora tuvo que internar a su marido en un hospital público donde cobran por atención, significa que Luque Rangel no tiene afiliada al Seguro Social a quien realiza para ella las labores del hogar.

El partido Movimiento Ciudadano, que el pasado 10 de agosto condenó las expresiones misóginas del senador Samuel García por regañar públicamente a su esposa Mariana Rodríguez, tuvo que realizar un extrañamiento a su senadora suplente Marcela Luqué Rangel.

En un comunicado, MC Nuevo León reprobó “las expresiones discriminatorias realizadas hoy por Marcela Luqué Rangel a través de sus redes sociales” y desde la Comisión Operativa Estatal la instó a ofrecer una disculpa pública.

Agregó que “las expresiones de Luqué Rangel no representan los principios ni ideales de Movimiento Ciudadano Nuevo León, un instituto comprometido con el respeto a los derechos y a la dignidad de todas las personas”.

Hoy reiteramos nuestro compromiso con la lucha por los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, y en contra de toda precarización del trabajo doméstico, asentó MC y manifestó su “solidaridad hacia todas las personas que a traviesan dificultades durante esta pandemia, especialmente a los familiares de quienes perdieron un ser querido”.

Comunicado de Movimiento Ciudadano Nuevo León. pic.twitter.com/cFCe6uuSrS — Movimiento Ciudadano Nuevo León (@MovCiudadanoNL) September 6, 2020



Luqué Rangel mantiene fija una publicación donde señala: “En México 30% votaron x el Peje. El otro 70%, unidos lo podemos sacar y quitarle las dos cámaras. Con apoyo de gobernadores opositores y ciudadanía, es hora que saquemos a estos comunistas ignorantes del poder, ¿o no habrá forma de recobrar sino nuestro estado de derecho?. Así de fácil”.

Entre los comentarios que desataron sus polémicos tuits hubo quien le comentó: “#alfaro #samuelgarcia y ésta porquería de vieja pelos oxigenados #ladymimuchacha, son dignos representantes de ese mugroso partido racista y represor #movimientociudadano ¡Son una verdadera vergüenza y porquería de "personas"! #vivala4T #todosconamlo”.