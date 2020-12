La amistad no se compra: pide Biofutura evitar venta de animales para regalar

“La amistad no se compra”, exhorta la organización Biofutura a fin de no comprar animales para regalar durante las celebraciones de Navidad y Reyes Magos. Hay organizaciones que tienen perros y gatos a los que se les puede dar una nueva esperanza, mencionó Ángel Daen Morales García, vicepresidente de la asociación.

Durante entrevista telefónica, Morales García pidió a padres y madres que consideran regalar animales ya sea comprados, adoptados o rescatados, no olvidar que son seres conscientes y que razonan, “no somos más ni menos (que ellos) y adoptarlos conlleva una responsabilidad”, recalcó.

La población canina en las calles está fuera de control en la capital del estado, así como en Mineral del Monte y en el parque ecológico El Chico, donde las autoridades no han creado estrategias para disminuir su concentración y prefieren matarlos, comentó Morales García.

También contó que la presidenta del Concejo Municipal Interino, Tania Meza Escorza, quien siempre se ha pronunciado como defensora de derechos, recibió por parte de la organización un oficio con estrategias el 30 de octubre; sin embargo, no emitió respuesta formal, dijo.

Denunció que únicamente les ofrecen citas por videollamada a las 6:00 horas, cuando es obligatorio que la respuesta se haga de manera escrita, agregó.

Además, añadió: “Lo que estabiliza a la población callejera es la época de frío, en la que mueren muchos animales; además, los atropellamientos y la captura por parte del Centro de Control Canino Metropolitano, donde los matan”.

El vicepresidente de Biofutura comentó también que los dueños de animales silvestres o exóticos son motivo de problemas en las urbes.

Lo anterior ocurre cuando los animales escapan, como en el caso del perico argentino, ejemplificó, el cual tiene presencia en Pachuca, invadió zonas urbanas y ha causado afectaciones al desplazar especies nativas, relató Morales García.

“También en Biofutura conocemos casos de jaguares y leones como mascotas en Pachuca, que tal vez no estén de manera ilegal, pero no se puede garantizar que están en lugares adecuados. No hay educación para la población ni estrategia ambiental por parte de las autoridades”, expuso.