“La carne es débil”: maestro de UAEMéx sobre denuncias en su contra por acoso

En un video grabado por alumnos de la Preparatoria 1, Adolfo López Mateos, de la UAEMéx, se observa en el aula al maestro Miguel Ángel “N” y se le escucha decir que “no le preocupan” las denuncias por acoso sexual que pusieron alumnas en su contra, pues “siempre lo han señalado” y además “la carne es débil”.

El video circula en las cuentas de redes sociales de alumnas de esta institución y autoridades universitarias confirmaron que, por esta grabación, el docente tiene un procedimiento de responsabilidad. En el material audiovisual difundido, el maestro dice a sus alumnos:

“Estaba en clase en Tenancingo (y) me llamó mi sobrina para decirme: 'Oye tío, fíjate que hay un problema, esto está grave, hay unos carteles que aparecieron pegados donde te mencionan como que acosas muchachas'.

“Siempre han dicho eso de mí, lo que a mí me preocupa, digo, no me preocupa mucho porque pues soy hombre, como los varones de aquí, y ustedes las mujercitas, son mujercitas, y la carne es débil, la tentación es grande, decía mi compadre”.