"La economía no está para compras de pánico”, coinciden madres de familia

Toluca, Méx.- “La economía del mexicano no está para gastar en compras de pánico”, coincidieron madres de familias entrevistadas por EL UNIVERSAL sobre cómo se preparan ante la contingencia por Covid -19, que incluye la suspensión de clases desde mañana hasta el 20 de abril.

Arroz, frijoles, atún, alcohol, cloro o desinfectantes son algunos de los productos que adquirieron a lo largo de la semana; sin embargo, no hay suficientes recursos para adquirir frutas, verduras congeladas y enlatadas o adelantar la compra de huevo, lácteos, carne, pollo y pescado.

“En mi caso lo que hice fue comprar el súper de cada semana, pero no adelanté nada como se observa en otros países porque no hay suficientes recursos, mi salario no alcanza para eso. No sé por qué la gente dice que vayamos a comprar papel higiénico o servilletas”, dijo la señora Lucia Plata.