Las autoridades sanitarias del Gobierno de México descartaron este lunes realizar la prueba de coronavirus al presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, porque hacerlo "no tendría ninguna lógica científica".

No sirve de nada saber si es positivo o negativo porque la atención médica de una persona con COVID-19 es exactamente igual se sepa que tiene o que no tiene el virus", expresó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Según el último reporte oficial, en México hay 53 casos confirmados de coronavirus y 176 casos sospechosos.

En una conferencia de prensa en Palacio Nacional junto a López Obrador, el alto funcionario y doctor en Epidemiología sostuvo que la idea de que el presidente tiene que hacerse la prueba "es una visión completamente fuera de lugar en términos científicos".

López-Gatell expresó que el jefe del Estado "afortunadamente goza de una buena salud" y a pesar de sus 66 años de edad "no es una persona de especial riesgo".

El subsecretario de Salud respondió así luego de que el presidente fuera preguntado por la prensa sobre si estaba dispuesto a hacerse la prueba, ya que este fin de semana estuvo de gira en varios eventos donde se abrazó y besó con mucha gente.

- "¿Si llegara a ser portador y va a las zonas de alta marginación, podría contagiar?", preguntó una periodista.

- "La fuerza del Presidente es moral, no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, de un individuo, el presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que usted o yo", dijo López-Gatell.

Durante la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador, el subsecretario de Salud también defendió el derecho a la privacidad que tiene el presidente de México.

Segundo hay una connotación técnica, va más allá de lo médico, parte de la salud pública, cuidar al jefe del Estado, igual que otro personal estratégico, y eso es responsabilidad nuestra, pero los mecanismos no son hacer recomendaciones generales para que aterricen al presidente. Afortunadamente goza de buena salud, y aunque tenga 60 años no quiere decir que sea una persona de especial riesgo”.

Yo me ajusto al protocolo de salud, pero es muy buena la pregunta porque si hace falta, entonces, yo me hago la prueba del coronavirus", dijo López Obrador, quien se giró hacia López-Gatell para preguntar si se la tenía que hacer y este respondió que no.