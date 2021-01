La pandemia “enferma” a la venta de condones

El confinamiento en los meses más duros de la pandemia provocó una reducción en la venta de condones y otros preservativos en México, con lo que creció el sexo sin protección en el país, dijo el director de marketing de DKT México, Alan Vera.

“El mercado total de condones hasta octubre ha perdido 8% respecto al año pasado. No es una gran caída, pero sí se ha reflejado. Nosotros tenemos 7%. Prudence es el líder, por lo que si caemos, también se cae el mercado”, explicó el directivo.

En entrevista, aseguró que los autoservicios se vieron muy cautelosos al inicio de la pandemia para las compras a la industria, con lo que solamente en mayo se perdieron 20% de las ventas de preservativos en el país.

“Nosotros decíamos: ‘Ahora que estén encerrados, van a tener más sexo, pero no fue así. Los más jóvenes no salen, no pueden ver a la novia.

“Los esposos... pues no hay mucho líbido después de que están tanto tiempo juntos. Están trabajando, están con los niños. Lo único que quieren es que llegue la noche para dormir. A eso, añade que cerraron algunos de los comercios, no podías comprarlos”, detalló el funcionario de mercadotecnia.

De acuerdo con el directivo, este escenario se mantendrá al menos hasta el primer trimestre de 2021, ante el aumento de contagios de Covid-19, lo que mantendrá detenida gran parte de la dinámica económica, sin que haya actividades que motiven al sexo, como conciertos o salidas a restaurantes, entre otro tipo de reuniones sociales.

“Apostamos a que las parejas que se quieran cuidar lo hagan, pero las ventas de anticonceptivos tampoco van muy bien. Las mujeres tampoco están yendo a ponerse los diversos dispositivos, no están saliendo a buscar anticonceptivos. Ahora apuesto a la venta en línea de los productos a buenos precios y a la concientización de la gente, ya que no es buen momento de embarazarse sin planearlo”, añadió.

Producto no prioritario

Anualmente, se comercializan en México un aproximado de 70 millones de condones, con un uso por persona de cuatro unidades en promedio.

No obstante, pese a las campañas de prevención y los riesgos de embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual, la venta de este preservativo no crece en el país desde hace varios años.

“Seguimos siendo un país que no se cuida, que toma muy a la ligera el tema de educación sexual y, mientras eso no suceda, no vemos de qué manera vamos a aumentar la venta de condones”, mencionó.

Así, el fuerte crecimiento de productos para evitar los contagios de Covid-19 fueron prioridad en los establecimientos, situación que se reflejó en la baja venta de preservativos.

“Lo que hicieron todas las farmacias y otros establecimientos fue concentrarse en los productos para protegerse del Covid-19. Los desinfectantes y ese tipo de productos, seguramente, en marzo tuvieron ventas que cubrieron el año.

“Así, los compradores fueron muy cautelosos y el problema es ese, porque México no ve al condón como un producto de urgencia, de necesidades primarias”, comentó.

Ante el entorno, en 2021 se incrementarán las campañas de prevención para que los mexicanos retomen el hábito de la protección sexual, en un entorno complejo en el que las autoridades del sector Salud están concentradas en atender la contingencia sanitaria.