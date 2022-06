“La última encuesta es hoy y es la definitiva”, señala el candidato Julio Menchaca

El candidato común de Juntos Hacemos Historia, Julio Ramón Menchaca Salazar, se mostró confiado en que los resultados electorales de este domingo reflejen lo vivido durante su campaña política.

Después de votar en la casilla instalada en el Colegio Hidalgo del fraccionamiento Valle de San Javier en Pachuca, el abanderado de Morena, Nueva Alianza y PT dijo que espera una fiesta cívica.

Cuestionado sobre si pedirá a la candidata de Va por Hidalgo, Alma Carolina Viggiano, que acepte los resultados de la contienda, respondió que debe ser algo intrínseco entre quienes se dedican a la política.

“He participado como candidato en cuatro elecciones y la vez que no me favorecieron salí a los medios a decir, aunque hubiera algunas cosas que no me parecieron, eso nos da más credibilidad”.