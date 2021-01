LadyPepitas. Pasajera de combi se niega a usar cubrebocas

A través del Noticiero En Punto de Televisa se dio a conocer un video en donde se observa que dos pasajeras del transporte público se hacen de palabras porque una de ellas se retira el cubrebocas para comer pepitas, situación que le molestó a una de las usuarias y se lo recriminó.



De acuerdo con la relatoría de los hechos, la discusión ocurrió en una combi del Estado de México.



En la grabación se observa que la pasajera que no usa cubrebocas se justifica al decir que en la unidad de transporte no existe la distancia mínima entre todos los pasajeros y no se lo pondrá hasta que se acabe sus pepitas.

“Cuando yo me termine mis pepitas ya me lo pongo”, dijo la mujer sin cubrebocas ante los reclamos de otra mujer que si lo usaba.

En redes sociales, los cibernautas recriminaron el hecho y la nombraron #LadyPepitas.

En el material que difundió Denise Maerker no se especifica el desenlace de la discusión.

Vean lo que pasó en esta unidad del transporte público del Estado de México cuando una pasajera no quiso usar el cubreboca #enPunto #covid19 pic.twitter.com/AdAB9ooLfL — Denise Maerker (@DeniseMaerker) January 27, 2021