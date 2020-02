Laguna de Metztitlan pierde 95% de su agua; alertan por sequía

Vecinos y autoridades del municipio de Metztitlan, Hidalgo, se mantienen alarmadas ya que desde hace una semana comenzó a secarse la Laguna de Metztitlan a causa del estiaje, por lo que al momento el afluente se ha reducido en un 95 por ciento y se prevén repercusiones para el campo, ya que esa zona es considerada el granero del estado.

Gregorio Badillo, encargado del área de ecología del ayuntamiento de Meztitlan, señaló que la alarma se prendió entre miércoles y jueves de la semana pasada, en que los vecinos reportaron que comenzaba a disminuir el nivel del agua en el afluente que tiene alrededor de 581 hectáreas.

Precisó que la falta de lluvias desde el año pasado y en lo que va del 2020, repercutió severamente en el embalse además de que con ello se perdieron todos los peces de cultivo que se tenían y que eran la actividad económica de cuatro grupos de pescadores, uno de la comunidad de San Cristobal y tres de Eloxochitlan, en total 120 pescadores.

Al respecto, el activista de la Sociedad Ecologista Hidalguense (Sehi), Marco Antonio Moreno Gaytán, destacó que esto también es parte del cambio climático, y la sequía que ha afectado al estado, ya que los ríos de la Sierra y Huasteca que también alimentan ese embalse se han secado.

Sin embargo es necesario que haya una investigación por parte del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Comisión Nacional del Agua y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, para conocer con exactitud lo que sucedió en la laguna, destacó.

Además dijo que esta organización, desde 1999, denunció la pérdida de la selva baja y la selva media, que dieron como consecuencia en el 2020 que el embalse se secara a grado tal, que en lo que era el espejo de agua ahora se puede dar pastoreo o prácticas de motocross.

Esto es doloroso y no sólo se están perdiendo peces, sino también mucha biodiversidad. Sobre la Laguna de Metztitlan se tenía un espejismo, creímos que nunca se iba a desaparecer y esto ahora es un duro golpe para todos los ecosistemas e incluso la actividad agrícola y los Nogales que se tienen en la Vega”.

Por su parte el secretario de Agricultura, Carlos Muñiz Rodríguez, señaló “es una situación que esperemos que pronto se recupere, porque el año pasado tuvimos la peor sequía no solo de Hidalgo, sino de todo el país, sólo tres estados no presentaron el problema y de acuerdo con Conagua la sequía se extenderá este año”.

El año pasado acudimos al auxilio de la tercera sección de Metztitlan, las unidades de riego la más lejanas no tenía agua de riego, por lo que tuvimos que ir a sacar de un pozo “la situación si está muy crítica”.

El año pasado tuvimos mucho problema en temporal no en riego, en la Huasteca tuvimos una pérdida de 26 mil hectáreas de frijol y maíz, está muy crítico el nivel de las presas y hay mucha preocupación, indicó.

Pese a la sequía del 2019 no afectó a la producción del estado debido a que pegó en zonas de auto consumo, pero dijo que en este 2020 se arranca con bajos niveles y con los malos del 2019, porque no se recuperaron las presas, “como vos va a ir no lo sabemos aún”, señaló.