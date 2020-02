Laludy: artesanías con llantas recicladas ‘made in Pachuca’

El año pasado fue un periodo difícil para el matrimonio de Diciembre Juarandy Gutiérrez Ortiz y Juan Luis Guzmán Álvarez, pues perdieron sus empleos y la seguridad de recibir dinero cada quincena.

Sin embargo, también fue un año en que la adversidad los hizo creer en un sueño, el cual se ha materializado poco a poco y une sus dos grandes pasiones en la vida: mascotas y la ecología.

En entrevista con AM Hidalgo, el matrimonio Guzmán Gutiérrez, hoy emprendedores del negocio de artesanías con llantas recicladas ‘Laludy’, que nació en Pachuca, compartieron vivencias que les ayudaron a salir de esa crisis.

Cuando Luis y Juarandy iban a sus respectivos trabajos, “observábamos con preocupación las decenas de llantas viejas tiradas en terrenos baldíos, calles y hasta a orilla de la carretera en Pachuca y Mineral de la Reforma; nos sorprendimos que en Hidalgo no hay ningún centro de acopio para neumáticos”.

Ahí surgió la idea de reutilizar las llantas. No sabían ni cómo empezar; sin embargo, sí tenían su sueño, algunos ahorros y la intención de hacer algo por el medioambiente, así que comenzaron a llevar las llantas a su casa.

Posteriormente, como buenos mexicanos, experimentaron haciendo otros diseños y tras cinco meses de la crisis, fabricaron casas para perros, mesas y sillas para jardín, salas, baúles-sillones, maceteros y hasta columpios. “Prácticamente todo lo que podamos imaginar, somos los artesanos de las llantas”.

Juan Luis comenta que entre los municipios Mineral de la Reforma y Mineral del Monte hay terrenos muy accidentados que son utilizados como tiraderos clandestinos de escombros por los propios habitantes.

Su material principal es el caucho. Para obtenerlo utilizan cualquier tipo de llantas, desde las de una carretilla (que son las más difíciles de conseguir) hasta las de una bicicleta y las de tráileres.

A fin de evitar intoxicaciones de mascotas y personas, para dar vida a los detalles que impregnan sobre la superficie de la llanta utilizan pintura con base de agua, libre de plomo y otros químicos tóxicos.

Los animales, por su naturaleza, suelen morder las cosas. Si utilizo pintura con base de aceite, a la llanta se le impregna el químico y eso podría causar intoxicación en las mascotas, por eso no la utilizamos”, comentaron.

En cuanto a los costos, Juarandy dijo que buscan precios accesibles en camas de perros que van desde 250 a 600 pesos. Mientras que los baúles-sillones, mesas y sillas de jardín tienen precios diversos.

A través de sus redes sociales y de exposiciones artesanales, es que han dado a conocer su trabajo en la zona metropolitana de Pachuca. Al respecto, mencionaron que estarán del 1 al 15 de marzo en plaza Juárez.

Me llena mucho de satisfacción, pues siento que estoy ayudando al planeta a que ya no tengamos mucha contaminación. Nos hemos llevado muy gratas experiencias con los pedidos de las camas para perros; una vez, unos niños juntaron sus ahorros para comprarle una a su mascota, nos dieron hasta monedas de centavo”, indicó Luis.

Durante la entrevista, Luis y Juarandy enviaron un mensaje para aquellas personas que pasan por alguna situación difícil o que no logran encontrar un empleo.

A esas personas que quizá no tienen empleo, les decimos que no se den por vencidas. Si crees en algo, hazlo, no le des muchas vueltas. La cosa es buscar lo que te apasiona y con eso salir adelante”, señaló Luis.