Lamentables y risibles, así califica Moctezuma Aranda las declaraciones de García Villanueva

Jorge Alfredo Moctezuma Aranda calificó como lamentables las declaraciones del dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Cornelio García Villanueva y aseguró que le falta pudor político a quien hoy encabeza el instituto blanquiazul.

El militante contendió por uno de los 40 escaños al Consejo Estatal panista. Sin embargo, no obtuvo los votos suficientes, así lo confirmó García Villanueva mediante conferencia de prensa a lo que Moctezuma Aranda reaccionó.

En 2004 contendí al Consejo Estatal y obtuve 400 votos libres, no acarreados, de los 430 delegados presentes en aquella asamblea, fueron muchos más de los que ahora presume esta gente, pero eso no ensoberbece”, puntualizó.

El ex diputado local rememoró que en Acción Nacional nunca se han ufanado de derrotar o avasallar, por lo que consideró lamentables y risibles las declaraciones de García Villanueva a quien llamó a la mesura y a mostrar oficio político.

Sobre el proceso realizado el domingo pasado para seleccionar a las y los consejeros políticos estatales panistas, dijo que fue un proceso con un padrón inflado donde prevalecieron las amenazas de quienes ejercen cacicazgo.

El también ex regidor por Pachuca reconoció que en esta ocasión no lo favorecieron los resultados, que entiende que su momento dentro del partido ya pasó, puesto que quien lo conduce ahora ejerce otro tipo de prácticas.

Aunque lo calificó como un Consejo a modo, celebró que dentro de los 40 espacios reservados para mujeres hayan logrado colocarse compañeras con mucha dignidad que habrán de esforzarse por equilibrar las decisiones.

Tengo cosas más importantes, no se me va la vida en este tipo de procesos, pero no dejan de ser lamentable este tipo de declaraciones. Me honran de los casi cien votos que conseguí, puesto que fueron legítimos y no de la borregada”.