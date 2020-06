Lamentan Salud de Hidalgo y Hospital de Tula fallecimiento de enfermera

La noche del pasado viernes, tanto la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) como el Hospital General de Tula informaron el fallecimiento de la enfermera jefa de servicio adscrita a ese nosocomio, Elena Becerra Rodríguez.

Por medio de redes sociales lamentaron el fallecimiento y ofrecieron condolencias a la familia de la trabajadora.

En dichas publicaciones se informó que Becerra Rodríguez era parte del personal que combate en primera línea la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2.

Sin embargo, no se especifica la causa del fallecimiento, y aunque algunos medios locales mencionaron que se debió a COVID-19, AM Hidalgo intentó corroborar la información con el área de comunicación social de la SSH, pero hasta el momento no ha habido respuesta.

Cabe mencionar que en mayo pasado, personal de ese hospital acusó que carecían del equipamiento necesario y suficiente para enfrentar la pandemia de COVID-19, por lo que efectuaron un paro de labores.

En esa ocasión acudió el titular de la SSH, Alejandro Benítez Herrera, a atender las demandas y se comprometió a dotar al personal del área COVID con los insumos necesarios para efectuar su labor sin riesgos.