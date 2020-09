"Las elecciones se ganan en el territorio", declara Alejandro Moreno

En su visita a Hidalgo durante el fin de semana, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acompañado de la dirigencia estatal que encabezan Erika Rodríguez Hernández y Julio Valera Piedras, respaldó a las y los candidatos hidalguenses que contenderán en la próxima elección del 18 de octubre.

“Las elecciones se ganan en el territorio, las elecciones se ganan con nuestra gente, las elecciones se ganan con un ejército priista como el nuestro, que conoce cada rincón de Hidalgo, que conoce la calle, que conoce y toca la puerta del militante del PRI, pero que también sabe que hoy como lo ha hecho el PRI en Hidalgo, hay que escuchar a las y los ciudadanos, por eso me da un enorme gusto estar aquí con ustedes”.

Alito Moreno, quien recorrió las calles de Pachuca, Mineral de la Reforma y San Agustín Tlaxiaca, reconoció los resultados del primer priista de la entidad Omar Fayad, de quien expresó que sus logros en favor de las familias hidalguenses, serán un factor determinante para que la ciudadanía se incline en favor del Revolucionario Institucional.

“Omar Fayad, es un orgullo para el priismo nacional, es uno de los mejores gobernadores, de los gobernadores mejores evaluados que ha atendido la pandemia, que ha resuelto de fondo temas de seguridad, que le apuesta a la educación, a la inversión y a la infraestructura, que tiene un compromiso pleno con el crecimiento y con la generación de empleo y mientras que en otros estados de la República no hay avance, no hay desarrollo y no hay crecimiento; es un gobierno que le ha cumplido a las familias hidalguenses y que le da prestigio a nuestro partido”.