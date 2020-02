CDMX.- Ante el aumento de casos de infección por coronavirus expertos y autoridades en sanidad proporcionan consejos prácticos para evitar contagios.

Así también aclaran mitos creados con la aparición de este coronavirus, con información de The Straits Times.

¿Las mascotas pueden transmitir el coronavirus?

No hay evidencia de que los animales de compañía y las mascotas, como perros o gatos, puedan infectarse con el coronavirus.

¿Comer ajo o jengibre puede ayudar a prevenir una infección?

El ajo puede tener algunas propiedades antimicrobianas y se sabe que es beneficioso para el bienestar. Sin embargo, no hay evidencia del brote actual de que comer ajo o jengibre haya protegido a las personas del coronavirus, dijo la OMS.

¿Puedo vaporizar mi máscara desechable para poder usarla nuevamente?

Hay videos virales sobre cómo se pueden usar máscaras de vapor, pero este método no se recomienda. Las máscaras deben usarse una vez y es probable que el vapor las dañe y reduzca su protección.

¿Debo evitar lugares donde hubo casos sospechosos?

No, ya que estos lugares se habrían desinfectado y limpiado bien.

¿Cómo se propaga?

El virus se transmite principalmente a través de gotitas respiratorias de la nariz o la boca de las personas infectadas cuando tosen o estornudan. Esto significa que tienes que estar físicamente cerca de una persona infectada para infectarse. También puede haber transmisión por contacto, como cuando las gotas que contienen el virus aterrizan en una superficie como un botón.

¿Qué personas pueden transmitir la enfermedad?

El periodo de incubación, el que pasa entre la exposición al virus y la aparición de los síntomas, se estima entre dos y 14 días. El virus se puede transmitir cuando los infectados muestran síntomas parecidos a los de la gripe.

¿Cuándo debería acudir al médico para ver si estoy infectado?

Si se sufre una infección respiratoria aguda, con tos, estornudos y falta de aire al mismo tiempo.

¿Cómo puedo desinfectar mi hogar?

Use una máscara quirúrgica y guantes desechables, y use una solución de lejía (preparación acuosa de una base o una sal alcalina) o un desinfectante apropiado para limpiar todas las superficies. Use paños o trapos desechables para limpiar las superficies del inodoro y las áreas que se tocan con frecuencia. Abstenerse de usar un aerosol, ya que esto podría crear salpicaduras que pueden propagar aún más el virus. Mantenga las ventanas abiertas para ventilación y evite tocarse la cara y los ojos en todo momento.

¿Qué hay de tocar manijas de las puertas?

Las chapas y manijas de las puertas, y los botones de los elevadores son puntos de “toque alto”, lo que significa que muchas personas los habrían tocado en un corto periodo de tiempo. Por lo tanto, es posible infectarse tocando una manija sucia o un botón de un elevador. Es por eso que los expertos en salud siguen enfatizando la importancia de la higiene de las manos.

¿Es seguro volar? ¿Está limpio el aire en la cabina del avión?

El aire dentro de los aviones modernos es tan limpio como en las salas de operaciones de los hospitales, ya que el aire se cambia muchas veces a través de filtros de partículas de alta eficiencia que eliminan el 99.97% de los microbios, incluidos virus y bacterias, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Sin embargo, los pasajeros están en riesgo cuando hay una persona enferma a bordo.

¿Debo vacunarme contra la gripe?

Una vacuna contra la gripe no ayudará a protegerlo contra el coronavirus. Actualmente no existe una vacuna para este mal.

¿Podemos usar antibióticos para prevenir y tratar este patógeno?

Los antibióticos no funcionan contra los virus.

¿Qué pueden hacer los niños, los ancianos y otras personas que tienen una inmunidad más débil?

Deben evitar visitas innecesarias a clínicas y hospitales en la medida de lo posible para reducir la exposición a los virus y bacterias, ya que aquellos con un sistema inmune más débil son más susceptibles a las infecciones.

¿Cuánto tiempo puede vivir el coronavirus en las superficies?

Aunque todavía no se sabe cuánto tiempo sobrevive este virus en las superficies, la información preliminar sugiere que puede sobrevivir unas pocas horas o más, según la OMS.

¿En qué tipo de temperaturas prospera?

Un clima cálido y tropical hará que el medio ambiente sea menos propicio para que el virus sobreviva.

¿Cuándo tendremos una vacuna?

La OMS ha dicho que las vacunas para el nuevo coronavirus podrían estar disponibles dentro de 18 meses.