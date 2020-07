Las organizaciones civiles coadyuvan a las políticas de protección femenina

Las alianzas generadas entre organizaciones civiles y gobiernos municipales perpetúan políticas públicas que ayudan a la protección de sectores vulnerables, como son las mujeres, sin importar quién esté a cargo de la administración.

Así lo comentó Alma Iraís Ramírez Vega, encargada del Instituto Municipal de la Mujer de Tula, quien agregó que evitan que los ayuntamientos sean embaucados por empresas que ofrecen temas que desconocen, como perspectiva de género.

En ese sentido, comentó que cuando llegó a la dirección del Instituto Municipal de Atención a las Mujeres, varias empresas que se ostentan como consultoría en el tema de paridad y equidad de género, asistieron para ofrecer sus servicios.

Pero se dio cuenta que esas empresas no conocían del tema, solo buscaban enriquecerse ofreciendo servicios que ni ellos entendían y aunque en Tula no se les contrató, en otros municipios, no revelados, sí hicieron uso de sus servicios.

Destacó el apoyo de las organizaciones civiles, las cuales contantemente se capacitan para, a través de alianzas estratégicas, poder mejorar las condiciones de las mujeres y los procesos de atención desde la municipalidad.

Al asumir el cargo encontró personal que durante todo el tiempo que llevaba ahí, nunca había recibido una capacitación y no estaba debidamente sensibilizado para tratar y dar seguimiento a casos de mujeres víctimas de violencia.

Gracias a alianzas establecidas con asociaciones, como la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, se lograron aterrizar varios diagnósticos para mejorar la atención de mujeres víctimas de violencia en las instancias municipales.

Este tipo de políticas públicas se dejarán para la siguiente administración, para que quien llegue pueda partir de este trabajo y no tener que comenzar de cero.