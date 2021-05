Las vacunas tardaron en llegar, pero fueron aplicadas ya en Mineral de la Reforma

La aplicación de las primeras dosis de la vacuna contra COVID para adultos de 50 a 59 años de edad en Mineral de la Reforma, culminó ayer viernes tras cuatro días de intenso movimiento y buena respuesta por parte de la población.

Para esta inmunización se implementaron cuatro sedes: módulo CEUMH, instalaciones del PREP Campestre Villas del Álamo, Centro de Alto Rendimiento de La Providencia y la escuela Héroes de Chapultepec en La Calera.

Los interesados debieron consultar el horario según la inicial de su primer apellido, ya que a las letras A y B les tocó el martes 4 de mayo, de la C a la G el miércoles 5, de la H a la O el jueves 6 y de la P a la Z el viernes 7 de mayo.

La señora Yeli Quijano, de 59 años de edad, habitante de la colonia Tulipanes, asistió a vacunarse el viernes al módulo implementado en las instalaciones del CEUMH, en compañía de sus hijos, quienes la esperaron a la salida para regresar a casa con un poco más de tranquilidad, tras esta primera aplicación.

Yeli calificó como buena la organización por parte de la delegación de los Programas para el Bienestar, pues considera que no es tarea fácil lidiar con tantas personas que se dieron cita en el lugar. Aunque también participó personal de la secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE, entre otros.

Quiero felicitar a los muchachos que están aquí ayudándonos, no debe ser tarea fácil. A pesar de que se tardaron un poco en llegar las vacunas, pues esperé casi hora y media, ya sabía que no iba a ser rápido, me doy por satisfecha con el trato recibido por los médicos y los voluntarios”, declaró.