Laura Zamora murió atropellada en Tizayuca, según autoridades; madre acusa feminicidio

Luego de ocho días en los que tuvo que reconocer el cuerpo de su hija sin saber la razón de su muerte y ver la carpeta de investigación cerrada por las autoridades, Flor Zamora exige justicia por el asesinato de Laura pues acusa que existen muchas irregularidades en el caso.

El lunes pasado Flor Zamora se manifestó en las inmediaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) para exigir continuar la investigación sobre la muerte de su hija Laura Zamora, quien de acuerdo con versiones de las autoridades, murió atropellada en Rancho San Antonio, Tizayuca, de donde era originaria.

Por consiguiente, autoridades cerraron la carpeta de investigación y dictaminaron homicidio. Sin embargo, la madre de Laura aseguró que hubo muchas anomalías, las cuales le impiden tener certeza de que su hija no fue asesinada por el que considera el principal sospechoso, su pareja sentimental, y catalogar el caso como feminicidio.

Será hasta después del 10 de enero cuando Flor Zamora pueda acudir a la PGJEH para abrir otra carpeta de investigación por el caso de su hija y aclarar las causas, pues para ella la labor de autoridades presenta anomalías como el tiempo transcurrido entre la desaparición y el reconocimiento del cuerpo.

LAS IRREGULARIDADES

De acuerdo con el testimonio de la madre, Laura salió de su casa en la comunidad El Carmen, en Tizayuca, el lunes 15 de noviembre, acompañada de su pareja sentimental con quien tenía antecedentes de maltrato psicológico.

Todo marchaba con tranquilidad, incluso la madre supo de un accidente el 16 de noviembre en la colonia Rancho Don Antonio de Tizayuca, pero no se imaginó que el suceso involucrara a Laura.

“Cuando vi el accidente en Facebook obviamente no pensé que fuera mi hija, hay infinidad de accidentes y no creí en la probabilidad de que fuera ella, me preocupé porque no llegó a la casa esa noche, pero supuse que seguía con su pareja”, comentó Flor.

Laura tenía 27 años, su novio, Juan, 28 años y se dedica al transporte de personal de una empresa de plásticos en Tizayuca, por lo que sus jornadas de trabajo son largas en algunas ocasiones y Flor pensó que su hija lo acompañaba.

Posteriormente, ese mismo martes 16 de noviembre la madre de Laura comenzó a llamar al celular de su hija hasta que entró una, le respondió el novio quien dijo que por error se quedó con el teléfono de su hija, pero aseguró que no estaban juntos desde hace unas horas.

Cuatro días después, Juan, acompañado de su madre, visitaron a Flor para decirle que desconocían el paradero de su hija, asegurando que desde el mismo lunes que salieron juntos no la volvió a ver.

“Le respondí con puras groserías, cómo era posible que mi hija salió con él, estaba desaparecida y hasta ahora viniera a presentarse para decirme que no sabía nada. Cuando le pregunté a la mamá del muchacho sobre mi hija noté que sus ojos se enrojecieron como queriendo soltar lagrima, ahí empecé a sospechar”, señaló Flor.

En días posteriores la madre de Laura recibió una llamada por parte de personal de la PGJEH en la que le comentaron que alguien levantó una carpeta de investigación por la desaparición de su hija, para lo que le pedían datos personales que no brindó hasta asegurarse de que la solicitud era real.

Al acudir ante las autoridades para conocer los detalles de la carpeta de investigación, Flor recibió la noticia de que en el Servicio Médico Forense (Semefo), había un cuerpo con la descripción de Laura, pero no lo podía reconocer ya que la pareja sentimental era quien realizaba el trámite para reclamar el cadáver.

“Enseño la foto en la procuraduría y me dicen que en el Semefo hay un cuerpo que corresponde a la descripción, pero que no lo puedo reconocer porque el novio y su mamá ya están en eso. Tuve que ir al Ministerio Público de Tizayuca y a otros lados para que me permitieran reconocerla, entonces pasaron ocho días de su muerte que fue el martes 16 de noviembre para que yo la reconociera”.

ANTECEDENTES DE MALTRATO

La relación entre Laura y su pareja sentimental data de nueve años atrás, procrearon una niña que ahora tiene ocho años, pero a decir de Flor la relación siempre fue tóxica, ya que Laura había denunciado al sujeto en repetidas ocasiones por maltrato físico y psicológico.

En 2020 terminaron la relación, lo que a la madre de Laura le pareció lo mejor, pero justo días antes de su muerte la retomaron, a lo que Flor respondió:

“Le dije a Laura: ‘Esta persona solo te quiere hacer daño’, ella solo me respondió que respetara su decisión, después me dirigí a él y le dije que lo hacía responsable de cualquier cosa que le sucediera a mi hija, obviamente él me dijo que ahora sí iba a cambiar y las cosas iban a estar bien”.

Ante la situación la madre exige a las autoridades indagar para encontrar al responsable de la muerte de Laura, pues aún no le queda claro cómo es que su hija perdió la vida.

Las noticias de AM en

Síguenos