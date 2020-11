Le cortaron el cuello y la aventaron a barranco en Edomex, sobrevivió y busca a su hijo

Lourdes se cubre con el cabello la cicatriz que tiene en el cuello y que le mantiene vivo el recuerdo del día que sobrevivió a un intento de feminicidio, cuando su exconcubino le quitó a su hijo menor y la quiso matar.

La mujer, de 45 años, no da su verdadero nombre porque vive amenazada, pero contó su historia con la esperanza de recuperar a su hijo, Rodrigo Tagle Gónzalez, que no ve desde hace dos años.

Cuando ocurrieron los hechos, tenía medio año de haberse separado de su expareja por la violencia psicológica que sufría a su lado y ella vivía con sus hijos en casa de sus padres, en el municipio de Temoaya.

Lourdes denunció por primera vez a su expareja cuando éste aprovechó que ella estaba en el trabajo, para sacar a Rodrigo de la casa de sus abuelos.

El 27 de junio del 2018 no se le borra de la mente, ya que fue cuando el hombre la buscó en el trabajo con el pretexto de llegar a un acuerdo para ver al menor. Pero contrario a ello, la subió contra su voluntad a un vehículo para asesinarla.

“Se fue manejando hacia el Centro Ceremonial Otomí, me iba golpeando e insultando. Llegamos a un barranco muy profundo, él salió del carro, sacó una navaja, me jaló y me cortó el cuello. Me bajó a la fuerza y me quería volver a cortar. ‘Ya te cargó la chingada’, gritó y me aventó al barranco”, recuerda sin dejar de llorar.