Lentitud en vacunación contra COVID retrasa reactivación en Hidalgo: Coparmex

Al cierre del primer semestre del año, empieza a notarse una reactivación económica lenta debido a la pandemia de COVID y el principal temor es un repunte en los contagios, lo que hace que las autoridades no den la apertura total. Además, la vacunación también ha sido lenta, indicó el presidente de Coparmex Hidalgo, Alberto Paredes Dueñas.

El titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo, comentó en entrevista que al cierre de junio la reactivación económica no es tan acelerada como quisieran, pero ya se notan actividades en comparación con los primeros meses del año.

Parte de lo que impide la reactivación adecuada es el temor a un repunte de contagios de coronavirus, sumado a que la vacunación contra el virus ha sido un poco lenta, “se supone que hay vacunas suficientes. Sin embargo, se ha ralentizado”, acusó Paredes Dueñas.

La Coparmex, tanto a nivel nacional como estatal, ha expresado su apoyo a los gobiernos para la vacunación, ya sea con sus instalaciones o con los representantes, pero no han sido requeridos. Además, las vacunas aún no están disponibles para que sean compradas por el sector privado.

Según lo que nos informamos es que, el gobierno tiene suficientes vacunas, inclusive ha tenido días de un millón de personas vacunadas. El problema ya no es la cantidad de biológico, más bien los vacunadores y el que no haya más centros de aplicación”, refirió.

Respecto a que la inmunización contra COVID se está ya aplicando a personas de 40 a 49 años y próximamente de 30 a 39, Paredes Dueñas señaló que es fundamental que los grupos etarios más jóvenes sean vacunados porque los rebrotes ocurridos son debido a las variantes que son más contagiosas en ese sector de la población.

QUE NO OCURRA TERCERA OLA

Se espera que avance la vacuna entre la población más joven, que es del grupo económicamente activo y tiene mayor movilidad, se busca que estén vacunados para que se empiecen a abatir los casos y que no ocurra una teórica tercera ola, prevista para septiembre.

Sería fatal que tuviéramos que cerrar algunos sectores. Hemos advertido que otro cierre parcial, temporal o como sea, sería fatal para la economía del año”, expresó el empresario Alberto Paredes Dueñas.

El presidente de Coparmex Hidalgo mencionó que otra problemática que ha enfrentado el sector es la demanda interna, ya que cuando está deprimido todo se comprime, “si no hay consumo interno, tampoco hay ventas de grandes empresas, eso hace que no haya contrataciones y es un círculo en el cual la reactivación no termina de despegar como quisiéramos”.

De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda, comentó, esperan que en el segundo semestre de año haya una reactivación mayor a 8 por ciento. Sin embargo, consideró que dicho porcentaje no alcanzaría y deberían proyectar mínimo 10 por ciento de crecimiento para recuperar lo que se perdió en 2020.

Creo que, si se acelera la vacunación y no viene el tercer rebrote que están estimando para septiembre, sí podemos estar cerrando el año de mejor manera”, finalizó el presidente de la Coparmex en Hidalgo.