¡Felino anda suelto! Buscan fiera que mató a persona

Estado de México.- Para no exponer a la población a un ataque del felino salvaje que merodeaba las comunidades de Cerro Gordo y Emiliano Zapata, en Valle de Bravo, las autoridades estatales decidieron cancelar las clases en 13 escuelas, además de que se pide a la población que no salga de sus hogares.

El ataque de lo que se confirmó es un león, de reportó el domingo cuando se localizó en cuerpo de Anselmo, un taxista de 54 años con heridas profundas, provocadas por los colmillos del felino.

Para evitar nuevos ataques de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONAP), de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Ceoanaf), Protección Civil estatal y municipal, así como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México implementaron un operativo de búsqueda y captura.

Sin embargo, de acuerdo con la presidencia municipal de Valle de Bravo, no se descarta cazar al animal debido al peligro que representa para la población Vallesana.

Las escuelas que suspenden clases de manera indefinida son el Preescolar "Sylvia Campomanes", Primaria "Sylvia Campomanes Eguiarte" y las Telesecundarias "Álvaro Obregón" e "Isidro Fabela", esta última situada en El Cerrillo.

También Preescolar "Gabriela Mistral", la Primaria "Miguel Hidalgo" y la Telesecundaria "Venustiano Carranza", ubicadas en Pinal del Marquesado.

En el nivel medio superior están los planteles CECyTEM Valle de Bravo y Zacazonapan, Extensión académica Colorines del CONALEP, Plantel No. 5 del COBAEM y CBT No. 2 de Valle de Bravo, así como el Telebachillerato Comunitario (TBC) No. 155.