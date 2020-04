Ley de Amnistía representa vida o muerte para personas en penales: activista

La abogada Bertha Miranda Rodríguez, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser) en Hidalgo, expresó que la aprobación de la Ley de Amnistía en la entidad puede representar la vida o muerte de una persona, pues uno de sus objetivos es evitar la propagación de COVID-19 en cárceles del estado.

Miranda Rodríguez celebró la iniciativa de la Ley de Amnistía presentada por el Ejecutivo estatal, y espera que los diputados y diputadas de la LXIV Legislatura la voten a favor.

De aprobarse esta ley, beneficiará a personas que cometieron delitos menores como robo simple y sin violencia, aborto, contra la salud e ilícitos hechos por integrantes de pueblos originarios que carecieron de traductor durante su proceso, recordó.

La activista consideró urgente la aprobación de esta iniciativa, pues debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 y a las condiciones de hacinamiento de las cárceles en Hidalgo, documentadas por organismos de derechos humanos, la liberación de presos puede ayudar a prevenir contagios.

Entre los que serían beneficiados con esta propuesta se encuentran quienes cometieron delitos de aborto y contra la salud, este último en modalidad de posesión.

Al respecto, Miranda Rodríguez dijo que en este momento no tienen registro de mujeres que estén privadas de su libertad por el delito de aborto en la entidad, pero indicó que esta ley permitirá que quienes son juzgadas por este motivo, concluyan su proceso.

Que estén siendo juzgadas por el tema del aborto, implica situaciones de violencia para las mujeres, dijo, pues no solo es el enjuiciamiento legal, es también cuestión social, el impacto va más allá.

Dijo esperar que los legisladores voten a favor la propuesta, pues algunas personas que están privadas de su libertad en estas circunstancias son mujeres, quienes son cuidadoras y esta ley les permitirá regresar a sus hogares con sus hijos.

Me sorprende, no esperaba que en este momento saliera (la iniciativa), pero además me congratula, pues quienes pueden ser beneficiadas con esta ley son personas que de una manera fueron presionadas por alguna circunstancia para cometer ilícitos y no tuvieron el derecho de una defensa oportuna y adecuada”, agregó.