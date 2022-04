¿Ley seca en Hidalgo?, Canaco Servytur la descarta

Mientras varios ayuntamientos de Hidalgo habían anunciado ya la aplicación de la Ley Seca para este 9 y 10 de abril, la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo, Canaco Servytur Pachuca descartó que durante este fin de semana se aplique dicha restricción con motivo de la consulta de revocación de mandato.

Este domingo 10 de abril se llevará a cabo dicho ejercicio y municipios como Pachuca, Mineral de la Reforma, Tulancingo y Zimapán habían anunciado ya mediante sus redes sociales Ley Seca desde este sábado 9 y hasta el domingo 10.

Sin embargo, Tulancingo informó de último momento que suspendía la Ley Seca, mientras que Pachuca retiró el anuncio de la suspensión en sus redes sociales; no obstante Mineral de la Reforma lo mantenía hasta la noche del viernes.

A su vez, en Huejutla no había por el momento indicación alguna para suspender la venta de bebidas alcohólicas.

DESCARTA CANACO LEY SECA

La Canaco Servytur Pachuca descartó la Ley Seca, luego de realizar gestiones con el gobierno de Hidalgo, como parte de una medida de apoyo a los restaurantes, bares y cantinas, según informó en un comunicado.

“Como siempre, se recomienda moderación y seguir las medidas de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19”, señaló la organización y también solicitó a los establecimientos comerciales cumplir con los horarios de cierre.

LEY SECA DEPENDERÁ DE LOS AYUNTAMIENTOS

Al respecto, AM Hidalgo consultó con la dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Gobierno de Hidalgo, quien refirió que el Poder Ejecutivo no ordenó la Ley Seca en la entidad, ya que es a consideración de los gobiernos municipales si se implementa o no dicha medida.

TIENDAS DE CONVENIENCIA TIENEN YA AVISOS

Según un recorrido efectuado por AM Hidalgo en tiendas de conveniencia, ubicadas en Pachuca y Mineral de la Reforma, se constató que cuentan ya con las leyendas pegadas en los refrigeradores que exhiben esos productos: “Aviso, se suspende la venta de bebidas alcohólicas este próximo 10 de abril”.



Sin embargo, al ser cuestionado al respecto, el personal de caja comentó que aún desconocen desde qué hora se implementará la medida, pero confirmaron que será a partir del sábado, por lo que estarán atentos a lo que diga su gerencia.

De acuerdo con la publicación de Mineral de la Reforma que aún estaba en sus redes sociales, la Ley Seca entrará en vigor desde los primeros minutos de este sábado 9 de abril.

Cabe mencionar que el ayuntamiento encabezado por el priista Israel Félix Soto implementará sanciones que van desde los 300 hasta 400 días de salario mínimo a quienes rompan la normativa.

En la capital hidalguense, la presidencia municipal había anunciado que aplicaría Ley Seca este sábado 9 y domingo 10 de abril, previo, durante y cuando concluya la jornada de revocación de mandato del presidente, Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, retiró este aviso.

REVOCACIÓN DE MANDATO

La jornada de revocación de mandato, a realizarse por vez primera en todo el país este 10 de abril, consistirá en una pregunta que se podrá responder en las casillas instaladas en Hidalgo:

¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o que siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo?

Quienes decidan participar en la consulta de revocación de mandato tendrán dos opciones: “Que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza” o “Que siga en la presidencia de la República”.