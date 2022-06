Liliana murió atropellada cuando iba al trabajo y PGJEH la culpa; familiares piden justicia

La madrugada del 9 de mayo Liliana se dirigía a su trabajo al que nunca llegó porque un conductor bajo los influjos del alcohol la atropelló e intentó fugarse. A un mes de su muerte el responsable está libre y los familiares de la víctima denunciaron omisiones e irregularidades en la investigación por parte de servidores públicos de la PGJEH, cuyo peritaje culpó a la fallecida por usar ropa oscura y no ceder el paso al auto.

Para la familia de la víctima de 40 años de edad, el actuar de los servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) en torno al caso está plagado de actos de corrupción, omisiones e inconsistencias, por lo que pidieron la intervención del gobernador Omar Fayad quien durante su administración, dijeron, ha reiterado que en su gobierno hay cero impunidad y que nadie está por encima de la ley.

Lo anterior debido a que tras un mes del accidente en que falleció Liliana, el presunto responsable no fue procesado por ningún delito, conducía bajo el influjo de bebidas etílicas, nunca frenó y junto con su acompañante se dio a la fuga; pese a que fue detenido posteriormente, salió libre 48 horas después sin ser sometido a pruebas toxicológicas y sin que hasta la fecha haya reparado el daño.

Rubén Olguín, hermano de la víctima, recordó que el accidente ocurrió el lunes 9 de enero a las 5:10 horas en el bulevar Nuevo Hidalgo de Pachuca, cuando Liliana se dirigía a tomar el autobús que la llevaría a Tizayuca; pero debido al impacto la mujer falleció en el lugar, por lo que reprochó que nadie cubrió el cuerpo de su hermana quien permaneció tirada en el asfalto por cinco horas, ya que el Servicio Médico Forense (Semefo) la levantó hasta las 10:00 horas.

Explicó que una de las omisiones de las autoridades fue que no les avisaron sobre el accidente pese a que ella portaba su teléfono y credenciales y su familia supo del hecho nueve horas después cuando su hijo de 16 años, a quien dejó huérfano, les comentó que no respondía su celular y en su trabajo tampoco sabían de ella. Fue hasta que acudieron a la clínica del ISSSTE cuando les comentaron que buscaran en Semefo porque en la mañana atropellaron a una mujer con sus características.

Recordó que tras identificar el cuerpo y luego que le entregaron las pertenencias de la víctima, reclamó a uno de los trabajadores por qué no respondió el teléfono para avisarles sobre el accidente y que fueran a reconocer a la víctima, a lo que el servidor público respondió que no estaba autorizado para eso.

Sin embargo, Rubén acusó que la bolsa y monedero no tenían nada de dinero cuando su hermana siempre cargaba con efectivo para trasladarse a su trabajo e incluso escondía un billete en la funda de su celular por alguna emergencia, el cual tampoco estaba, ironizó: “no pudieron responder una llamada, pero sí tomaron el dinero”.

También señaló que casualmente después de que acudió a identificar el cuerpo de su hermana, lo abordaron unos abogados de apellido Cano, quienes le ofrecieron llegar a un acuerdo para la reparación del daño, “a nosotros no nos avisaron para ir a reconocer el cuerpo de mi hermana pero a los abogados del acusado sí les avisaron que ya habíamos ido al Semefo”.

DE VÍCTIMA A CULPABLE

Rubén Olguín reconoció que debido al dolor por perder a un ser querido y los trámites del funeral, además del desconocimiento de la ley, no iniciaron un proceso contra Christian C. C. de 32 años, quien conducía la vagoneta marca Volkswagen Tiguan café, modelo 2013, y llevaba 0.83 grados de alcohol según la prueba de alcoholemia cuando fue detenido.

Además, después conocieron que el conductor se negó a hacerse las pruebas toxicológicas, y ninguna autoridad lo obligó a que se la hiciera pese de que en su declaración aceptó ser consumidor de cocaína. El hermano de la víctima acusó que el infractor estuvo detenido en el cuartel de la Policía Estatal, pero fue presentado por la tarde ante el Ministerio Público y ya no registró ningún grado de alcohol, pues le dieron tiempo para que se le bajara. Estuvo detenido 48 horas y salió libre.

De acuerdo con la carpeta de investigación 12-2022-06398 a la que AM Hidalgo tuvo acceso, el accidente fue a la altura del establecimiento Autozone, donde el conductor atropelló a la mujer quien al cruzar en un espacio donde hay semáforos, “lo hace arriesgando su integridad fuera de la zona destinada para el paso de transeúntes, con ropa oscura, en un horario con poca luz, no cediendo el paso al vehículo en tránsito…”.

Rubén Olguín acusó que pese a que el culpable iba en estado de ebriedad, en ningún momento frenó de acuerdo con el peritaje hecho en el lugar; además huyó abandonando a la víctima, por lo cual debió ser sometido a un proceso; sin embargo, para las autoridades de la PGJEH su hermana fue la culpable.

Lo anterior, debido a que según el peritaje los daños a la camioneta ascienden a 28 mil 700 pesos ya que tras atropellar a la mujer, resultó dañada la fascia delantera, la parrilla, el cofre, el parabrisas y la bolsa de aire del copiloto. Situación que calificó como inverosímil cuando el culpable fue el conductor, ya que el sitio por donde atravesó su familiar si hay paso peatonal y era el mismo que recorría diariamente para ir a trabajar.

Rubén y la mamá de Liliana pidieron la intervención del gobernador para que haya una investigación real, bien fundamentada y se castigue al culpable, porque ya intentaron hablar con el procurador Alejandro Habib Nicolás y solo los ha recibido su secretaria, quien les da largas y negativa a su caso.

Lo preocupante, dijeron, es que Christian C.C. sigue libre, sin castigo alguno, con sus problemas de adicción y sin ningún impedimento para conducir pudiendo ocasionar otro accidente imprudencial y dejar otra familia de luto.

PARA SABER

De acuerdo con el artículo 161 del Código Penal de Hidalgo, “al que habiendo atropellado a una persona no le preste auxilio o no solicite la asistencia que requiere, pudiendo hacerlo, se le aplicará de seis meses a un año de prisión o multa de cinco a 40 días, independientemente de la pena que corresponda con motivo del atropellamiento”.

