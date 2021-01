Limita PGJEH atención presencial solo a delitos que requieran intervención inmediata

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) pidió a la población no acudir a sus oficinas “si no es necesario”, únicamente cuando sea por delitos que requieran intervención inmediata.

La PGJEH detalló que suspendió servicios considerados no esenciales, como expedición de actas circunstanciadas, constancias de antecedentes no penales y de vehículos no robados, con la finalidad de prevenir contagios de COVID-19.

Mediante un comunicado, la dependencia que encabeza Raúl Arroyo González precisa que "para impedir que se propague la COVID-19 pedimos tu apoyo, evita acudir a nuestras oficinas si no es necesario".

"Enfocamos nuestros esfuerzos en la atención de delitos que requieren intervención inmediata del Ministerio Público mediante una política de persecución penal acorde a las circunstancias actuales", detalla en sus redes sociales

Sin embargo, la PGJEH no especifica que ilícitos requieren intervención inmediata. Sin embargo, el Poder Judicial de Hidalgo ha expresado que estos son casos con detenidos y víctimas que verían vulnerados sus derechos humanos si no se realiza una audiencia en forma expedita.