Llama Biofutura a detener deforestación en áreas verdes de Pachuca

El presidente de la organización ambientalista Biofutura A.C., Jonathan Job Morales García, hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales para evitar que Pachuca se convierta en una ciudad de concreto con pocas áreas verdes.

Lo anterior, luego que esta mañana recibieran alrededor de diez solicitudes para que su área jurídica intervenga, pues personal que labora en las obras del distribuidor vial cortó árboles en el bulevar Felipe Ángeles, frente a plaza Galerías. Los denunciantes acusaron a trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de Hidalgo (SOPOT).

Es grave, no encuentro otra palabra. Este año ha sido terrible para las áreas verdes en Pachuca. Nosotros logramos defender que no tiraran los árboles de Cuesco, unos que querían derribar frente a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), luego, pues las denuncias por los que quitaron en Aurrera de Plaza Bella y ahora esto”, lamentó el activista.

Expresó que “es triste que funcionarios de todos los niveles no den un pronunciamiento, mejor la sociedad civil alza la voz, ante la afectación a estos árboles”, comentó.

No queremos que corten más árboles, no a las ciudades de concreto, menos cemento y más espacios verdes. No sabemos quién ordenó quitar estos, en estos momentos no es esencial”, dijo el activista.