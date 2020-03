Llaman ambulantes a cerrar simbólicamente negocios de familia Ludlow Tellería

Vendedores ambulantes de Pachuca y Mineral de la Reforma, realizarán el 31 de marzo a las 10:00 horas un cierre simbólico en las empresas de Casa Tellería y Gasolinería Ludlow, negocios de familiares de Yolanda Tellería Beltrán, alcaldesa de Pachuca.

Esto, luego que el 19 de marzo, mediante un decreto, el cabildo capitalino acordó que deben suspenderse actividades comerciales en la vía pública, como parte de las medidas de contingencia por el COVID-19.

Durante entrevista, César Lemus Arias, líder de la Unión de Comerciantes Ambulantes en estos municipios, expresó que pese a que el coordinador jurídico del gobierno del estado, Roberto Rico, dijo que este decreto carecía de validez, policías municipales han impedido la instalación de tianguistas.

Anteriormente no se permitió colocar a los comerciantes de Villas de Pachuca y Colosio, donde laboran alrededor de 500 vendedores a quienes se les amenazó con la fuerza pública, aseveró en entrevista con AM Hidalgo.

“No dejaron instalar ningún puesto de los que tradicionalmente se colocan. Tenemos alternativas, nos vamos a amparar, no podemos dejar de comer, la señora (Yolanda Tellería), aunque cerremos las ferreteras y las gasolineras, ella cobra de lo que le paga el pueblo, nosotros no, salimos o no comemos”, agregó.