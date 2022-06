Llaman consejeros del IEEH a hidalguenses para no caer en noticias falsas

Las y los consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral (IEEH) exhortaron a la ciudadanía hidalguense a acudir a votar este domingo 5 de junio para renovar la gubernatura, además de no hacer caso a noticias falsas para emitir su sufragio razonado e informado.

En conferencia de prensa Ariadna González Morales, consejera presidenta provisional del IEEH, aseguró que las boletas electorales cuentan con más de 10 medidas de seguridad por lo que su falsificación es imposible.

Pidió a las y los ciudadanos hidalguenses que salgan a votar por quien quieran, por quienes hayan querido tomar esa decisión, pero “salgamos y votemos, hagamos realmente la fiesta de la democracia, hagamos realmente nuestro este proceso electoral. Por parte del Instituto Electoral haremos valer y respetar su voto”.

Por su parte, Miriam Saray Pacheco, consejera electoral, exhortó a la ciudadanía a hacer suya la elección, ya que las y los ciudadanos son los protagonistas y el Instituto Nacional y el Instituto Estatal Electoral solamente hicieron los preparativos para la jornada cívica.

El consejero electoral Alfredo Alcalá Montaño también hizo el llamado para no compartir las noticias falsas, ya que como ciudadanos tienen que poner un alto a toda la desinformación que se pueda generar.

“Hay que verificar toda la información que esté circulando sobre todo en las redes sociales, hay que decirles no a las noticias falsas, no a las fakenews, hay que decirle no a la abstención, hay que decirle no a cualquier delito electoral y hay que decirle sí al voto libre, informado y razonado”, mencionó.