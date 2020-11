Llega COVID a Pisaflores, ya no hay municipios de Hidalgo sin contagios

Pisaflores registró su primer paciente positivo a COVID-19, por lo que los 84 municipios de Hidalgo ya acumulan casos confirmados.

Esto, de acuerdo con la página web del gobierno de Hidalgo, que sitúa a Pisaflores en semáforo amarillo con un contagio. Con ello, ya no hay demarcaciones sin presencia del virus en algún momento de la pandemia.

Hasta este momento, la página contabiliza 15 mil 231 contagios acumulados en la entidad y 2 mil 326 defunciones, al igual que 2 mil 967 pacientes recuperados y poco más de 5 mil en hospitalización.

Además de Pisaflores, en Juárez Hidalgo también se reporta un solo caso hasta el momento, por lo que de igual forma está en semáforo amarillo. En tanto, Pacula y Eloxochitlán confirman dos y tienen alerta naranja, mientras que el resto de los municipios permanecen en rojo.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, del 3 de noviembre, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell descartó que el alza de contagios en Hidalgo obedezca a la realización de las elecciones.

López-Gatell señaló que el aumento de la curva epidémica en el estado se presentó desde el 4 de octubre, aproximadamente, y continuó elevándose hasta el 18 el mismo mes, fecha en que se llevaron a cabo las votaciones.

Explicó que debido a que el virus tarda hasta 14 días en incubarse, será la próxima semana en que pueda confirmarse la posible relación entre las elecciones y la curva epidemiológica.