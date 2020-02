Se confirma primer caso de coronavirus en México

Se confirmó el primer caso importado en México por coronavirus o COVID-19, se trata del hombre de 35 años que permanece aislado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), y existe otro caso sospechoso aislado en un hotel de Sinaloa, el cual dio positivo en la primera prueba reactiva y se esperan los resultados de la muestra confirmatoria del InDRE.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López - Gatell Ramírez detalló que el paciente aislado en el INER se mantiene estable y se localizó a cinco personas con los que tuvo contacto que ya están en estudio.

"En el INER detectamos un caso en el que existía una prueba reactiva y estaba pendiente la segunda prueba de la que se tuvieron los resultados a las seis de la mañana. Es el caso índice de coronavirus. El paciente no tiene neumonía, es un individuo joven, se localizó a cinco contactos que están en análisis, toda la familia está en aislamiento y no necesitarían estar hospitalizados, pero se quedan aislados para cumplir este procedimiento normado", explicó.

Agregó que durante la madrugada se localizó un segundo caso, es un hombre de 41 años que tuvo contacto directo con el primer caso confirmado por coronavirus y se encuentra aislado en un hotel de Sinaloa.

"Es residente de Hidalgo, tiene 41 años y ahorita está en un hotel, en aislamiento. Estaremos estudiando a los contactos, este caso fue confirmado positivo por el laboratorio estatal de Sinaloa y hoy se procesará en el InDRE para confirmar o descartar", mencionó.

El funcionario resaltó que se detectó a otras dos personas que mantuvieron contacto directo con el caso índice por COVID-19, pero no han presentado síntomas.

"Son dos personas asintomáticas, una del Estado de México y otra en la Ciudad de México que estarán en observación, todo está relacionado con una persona de Bérgamo, Italia en donde probablemente ocurrieron los contagios", precisó.

López - Gatell Ramírez indicó que a partir de ahora podrían ocurrir tres escenarios: la transmisión local, comunitaria o generalizada.

Para el final de la conferencia, el subsecretario señaló que aunque faltan los resultados de la segunda prueba en el caso de Sinaloa, sí se puede hablar de dos casos importados de coronavirus en México.

La primera sería a partir de los primeros casos importados confirmados y podría durar semanas y nunca progresar a una transmisión más amplia, la transmisión comunitaria o la generalizada que podría tardar en ocurrir hasta ocho o diez semanas "o nunca ocurrir, como ha estado sucediendo en otros países como Canadá o Estados Unidos".

Destacó que como se informó con antelación, el coronavirus llegaría al país, puesto que no se puede contener al virus en una zona geográfica, pero esto no significa que no se realicen acciones para mitigar los posibles daños por COVID - 19.

"No es una enfermedad grave, la mayoría, el 90% son casos no graves, hay que destacar que en personas jóvenes y sin enfermedades crónicas, el riesgo de complicarse es muy bajo".

El funcionario federal hizo un llamado a la población para ayudar a contener los contagios a través de medidas de higiene.

"Hay que hacer lavado frecuente de manos, una pronta atención de los síntomas o el reporte de cualquier caso sospechoso que con antecedente de viajar China, Italia, Corea o Irán y presenten síntomas de un catarro o enfermedad respiratoria avanzada se le hagan las pruebas necesarias para confirmar o descartar, y sin antecedente de viaje se podría tratar de una enfermedad respiratoria nacional como catarro o influenza".



Estamos preparados ante coronavirus: AMLO



Ante la confirmación del primeros caso de coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que estamos preparados para enfrentar esta enfermedad, porque tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales y la capacidad de hacerle frente.

En su conferencia de prensa mañanera, acompañado por funcionarios del sector Salud, el mandatario expresó: “Decirle a la gente, estemos serenos tranquilos, tenemos capacidad para enfrentar esta situación”.

El titular del Ejecutivo aseguró que según los diagnósticos técnicos médicos, no se trata de una situación terrible o fatal, ni siquiera es equivalente a la influenza.

“Vamos a estar constantemente informando, diario, lo hará el doctor Hugo López-Gatell para evitar que haya amarillismo, que no haya exageraciones, para que no haya una psicosis colectiva, porque hay quienes no actúan con ética, vuelan, no informan con objetividad”, dijo.

SSa llama a población a mantener la calma

Ante la confirmación del primer caso importado de coronavirus en México, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, llamó a la población a mantener la calma y ser solidarios, afirmó que no se ocultará información con respecto a la enfermedad.

"Me gustaría llamar a lo que caracteriza al pueblo de México, a la solidaridad y acompañamiento en este tipo de situaciones, que no es de gravedad, es algo que se había anunciado y que llama a la participación de todos. Le pido a los mexicanos que mantengan la tranquilidad y seguridad, no habrá ocultamiento de información", dijo.

El funcionario federal exhortó a la ciudadanía a no caer en pánico, seguir los protocolos y tener confianza en los médicos, enfermeras además de tener autocuidado.

"Hay que tener confianza en nuestros hospitales, no se requiere contabilizar cuántas camas se necesitan en esta situación, lo que tenemos es claramente suficiente, se ha dado dispersión con los 32 secretarios de salud y con los mismos gobernadores que están interesados, como debe ser, y hay que seguir protocolos, avanzar y no atropellarlos, esto se recoge de experiencias previas y otras de carácter mundial".

Alcocer Varela indicó que medidas como usar cubrebocas no son necesarias y en cuanto a los contactos de los casos confirmados serán aislados entre 14 y 28 días hasta descartar o confirmar si se contagiaron de COVID-19.

"Hay que evitar que más personas se contagien, nosotros daremos información constante, lo más importante ante una situación que cambia el rumbo de una rutina es comunicar para no tomar medidas exageradas de que vamos a cerrar esto o aquello, estamos preparados".

Mencionó que los hospitales privados se suman a las acciones implementadas por el gobierno federal y están avisados sobre los protocolos que se deben seguir.

"Estamos en una realidad dónde debemos prevenir que estos casos y si hubiera otros se dispersen y magnifiquen por falta de cuidados".

¿Cuáles son los síntomas del coronavirus?