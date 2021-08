¡Lo dejan plantado! Ninguno de los invitados acudió a la fiesta de este pequeño

Canadá.- En estos tiempos de confinamiento, es más común que los niños no puedan festejar sus cumpleaños con sus amiguitos, como fue el caso de este pequeño que se quedo triste, pues ninguno de sus invitados llegó a la fiesta.

La madre del menor contó desconsolada a través de su cuenta de TikTok que invitó a 22 niños a celebrar el cumpleaños número seis de su hijo, pero ninguno fue. Lo que más le molestó es que los padres no se tomaron la molestia de avisar que no llegarían, pues dejaron esperando al festejado por más de una hora con ganas de partir su pastel y jugar.

La usuaria Dawners86, decidió organizar una pequeña reunión en el parque luego de que las autoridades levantaron las restricciones por COVID-19. Tomando en cuenta que los contagios siguen, la madre de JJ invitó a pocos niños a un lugar al aire libre para evitar riesgos.

El día de la fiesta llegó y el cumpleañero estaba muy emocionado por ver nuevamente a sus amigos. Él y su madre decoraron todo el lugar y esperaron por más de una hora, pero nadie llegó.

En el video, que ya tiene más de dos millones de visitas, la madre dijo que estaba desconsolada por ver a su hijo tan triste.

Usuarios de redes sociales preguntaron a la madre que juguetes le gustaban a su hijo, que actividades disfrutaba realizar y se ofrecieron a enviarle tarjetas y regalos.

Todos los comentarios y ofertas para comprar regalos a mi hijo son muy apreciados, pero JJ no necesita ninguno, él me dijo que si ustedes podían, cortésmente, enviarlos al hospital de niños más cercano, para que otros niños tuvieran la oportunidad de disfrutarlos. Él solo quería pasar tiempo con sus amigos y algunos familiares, pero he llamado a todos y nadie puede contestarme", agumentó la mujer.