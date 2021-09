“Lo extraño mucho”; niña pierde su peluche y ahora ofrece recompensa por hallarlo

CDMX.- Un gato de peluche es el mejor amigo de esta pequeña, pues la ha acompañado en todas asu aventuras y la ha hecho muy feliz. Un día la felicidad de esta niña se vio interrumpida al olvidar su juguete favorito en algún lugar desconocido.

Usuarios de redes sociales compartieron el cartel que la menor había realizado, en el cual ofrecía recompensa por hallar a "Bebé jaguar".

En el anuncio se lee como fue que perdió a su inseparable amigo y ahora quiere encontrarlo a como de manera, ofrece 20 pesos y un dulce a quien se lo entregue.

El viernes 17 de septiembre del 2021 fui al cine a la plaza Encuentro Fortuna. Llevé conmigo a mi peluche que tengo desde que soy bebé, tenía tres años cuando me lo dieron. Al llegar a mi casa, me di cuenta de que no estaba en mi mochila; yo creo que se me cayó. Lo extraño mucho porque es mi mejor amigo de toda la vida.