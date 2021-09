Lo que arrastró el agua en Tula: una vida de estudios y trabajo, el caso de Manuel

Toda una vida de estudios sobre ingeniería y trabajo duro fueron arrastrados por el agua. Manuel Aguilar perdió su tienda de artículos médicos con la inundación del pasado 7 de septiembre en Tula, ahora, los trabajos de limpieza tendrán que esperar ya que las condiciones climáticas no dan tregua en la zona.

Ingeniero de profesión, con un cariño arraigado de familia por las ventas, Manuel Aguilar comenzó hace 27 años con su tienda de artículos médicos en la calle 16 de Septiembre del centro de Tula. Nunca imaginó que el 7 de este mes llegaría lo que considera uno de los peores días de su vida.

Varias generaciones acudieron a la tienda de artículos médicos “D´ HGO”, donde el material de curación y equipo especializado como tanques de oxígeno, incubadoras y de cirugía, se podían encontrar con facilidad.

Junto con su hijo, Manuel hacía limpieza al poco inventario que rescató y en la fachada de su negocio hasta que la lluvia de este viernes volvió a desbordar el cauce del río Tula.

El hombre de edad avanzada relató para AM Hidalgo el suplicio y la desesperación que generó la inundación del martes 7 de septiembre que dejó su negocio en pérdida total, el cual valúa en poco más de 3 millones de pesos.

Lunes 6 de septiembre por la noche. Manuel se encontraba en su casa fuera de la cabecera municipal de Tula. La lluvia incesante comenzó a preocuparlo ya que la calle en la que se ubica su local tiende a inundarse al estar rodeada de una vía de tren y un paso elevado.

Como a las diez de la noche le hablé a una persona que vive en la parte de arriba de mi local, me dijo que llovía muy fuerte pero que no pasaba nada hasta el momento, por lo que me tranquilicé un poco”, comentó el ingeniero.