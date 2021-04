Localiza Comisión de Búsqueda 230 personas en Hidalgo, 30 de ellas sin vida

A dos años de su creación, la Comisión de Búsqueda de Personas de Hidalgo (CBPH) ha localizado más de 230 personas, de las cuales 30 fueron sin vida, en su mayoría son hombres, informó su titular Abel Llanos Vázquez.

En entrevista, el comisionado recordó que en marzo se cumplieron dos años de la creación de la CBPH, la cual a pesar de la pandemia no ha detenido ninguna búsqueda, haciéndolas con las precauciones sanitarias y las medidas que ha dictaminado el Consejo General de Salud.

Destacó que del primero al segundo año, la comisión estatal aumentó en casi 70 por ciento la efectividad de localización de personas y disminuyó entre diez y 15 por ciento los reportes de personas desaparecidas, “esto quiere decir que encontramos más rápido y hay menos personas desaparecidas en el estado”.

Llanos Vázquez recordó que desde que inició la comisión en 2019 a la fecha han localizado a más de 230 personas, de las cuales de enero a marzo de este año ubicaron a alrededor de 45 personas.

De acuerdo con las fichas de búsqueda publicadas en su cuenta oficial de Facebook, del 1 al 30 de marzo, la CBPH localizó a 27 personas. Entre los casos más recientes destacan las hermanas Yuriko y Alhison López E. de 17 y 15 años, respectivamente, a quienes vieron por última vez el 5 de marzo en Pachuca y cuyo reporte de localización fue emitido el 30 del mismo mes.

El titular de la CBPH dio a conocer que del ciento por ciento de reportes de búsqueda, aproximadamente 95 por ciento de personas desaparecen por propia voluntad por diversas causas, como violencia familiar, temas de preferencia sexual, adicciones, entre otras.

“En la comisión no tenemos por qué juzgar la causa de la desaparición de la persona o por qué tomó la decisión de ausentarse, nosotros humanizamos la búsqueda. Uno de nuestros principios es la perspectiva de género y no discriminación, para no hacer prejuicios del por qué desaparece la gente, nosotros buscamos a un ser humano y lo buscamos sano y salvo esa es la obligación legal”, refirió.