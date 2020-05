Logran acuerdos para liberar mototaxi en Tula

Una vez que se les devolvió una motocicleta que había sido decomisada por las autoridades el pasado martes, vecinos de la comunidad de El Llano Segunda Sección liberaron la vialidad Tula-Jorobas luego de que sostuvieron un bloqueo carretero el jueves en las inmediaciones del C4, por alrededor de 12 horas.

De acuerdo con los quejosos, quienes son miembros de la colonia conocida como los Tehuanos, el martes, empleados de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) decomisaron una motocicleta que había sido habilitada como mototaxi, conducida por un joven de 15 años.

Según contaron, hace poco el padre del menor murió y con la realización de viajes y mandados al interior de la comunidad es como logra obtener recursos para subsistir.

Derivado de esto, la tarde del jueves sostuvieron una reunión con Alejandro Álvarez Cerón, secretario municipal de Tula, quien les informó que la alcaldía asumiría los gastos de la multa y el arrastre para que el vehículo fuera liberado.

Los quejosos reconocieron que la unidad no cuenta con los permisos para operar y que el menor no debería conducir el vehículo, por lo que, en alcance de los acuerdos convinieron que el chico ya no conducirá la moto y que ésta será usada solo para mandados hasta que se regularice su situación.

Otro de los quejosos manifestó que durante años han pedido que el transporte público ingrese hasta su colonia y ante las negativas ellos decidieron habilitar mototaxis, que no representan una competencia desleal porque no hay servicio de colectivas hasta su zona, por lo que pidió se les permita trabajar a la brevedad.

Por su parte, Gonzalo Hernández García, director general de gobernación en Tula, se comprometió a apoyarlos en la orientación para efectuar los trámites de permiso y operar de manera legal.

Cabe mencionar que la Semot emitió un boletín en donde afirma que al momento del decomiso la unidad era conducida por un varón de 25 años y negaron categóricamente que se tratara de un menor

Asimismo, la dependencia informó que ya se había acordado en meses atrás con los manifestantes que ya no prestarían el servicio de mototaxi, situación que no se cumplió.