López-Gatell olvida la sana distancia y le da romántico beso a joven

CDMX.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, fue captado ayer por la tarde en un restaurante de la Ciudad de México con una joven, pero sin respetar la sana distancia y no portar cubrebocas.

Y es que el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud fue fotografiado en un restaurante italiano llamado ‘Vecchio Forno’ ubicado en la calle Veracruz, de la colonia Roma Norte, con una joven, muy acaramelado.

En Twitter, un usuario compartió tres fotografías del funcionario de Salud y su acompañante, pero ninguno de los dos portaba cubrebocas o respetaba los 1.5 metros señalados por las autoridades sanitarias para evitar contagios de coronavirus.

El tuitero JRoberto Meraz @JrobertoM lamentó que el funcionario de Salud rompa las reglas de sana distancia y no porte cubrebocas.

Que bonito sería que el encargado de atender la pandemia que ha dejado más de 870 mil muertos dejara de andar ligando y se pusiera a hacer su trabajo #LordConquista #Lasprioridadesdegatell”.

En repetidas ocasiones, Hugo López-Gatell ha hecho llamados a la población para que no saliera de sus casas sino era necesario ante la pandemia de coronavirus.

Y los memes no esperaron para López-Gatell

Apenas se dio a conocer en redes sociales la salida romántica de Hugo López-Gatell con una joven a la que casi se come a besos, los memes sobre corazones rotos porque ya tiene pareja, y cuestionando la sana distancia que no guardó, no esperaron.

Nada me pudo haber dolido tanto hoy, como saber que López-Gatell de mi corazón ya tiene novia. ¿Qué más quieres de mi 2020?, escribió la tuitera @AlcarazSheila.

Cuando vi las fotos de Hugo López-Gatell teniendo una cita romántica en una cafetería�� pic.twitter.com/ipMO8LkeTv — Dave Sassenach (@Venusdenko_) October 10, 2020

Hasta Gatell encontró el amor en pandemia ������ pic.twitter.com/HUhVJz6JmH — Andrew Munguia (@Andrewmunbol) October 10, 2020

Yo llegando al restaurante donde Gatell me está engañando: https://t.co/s6pPzINj5A pic.twitter.com/QV7S6mfyHT — �� (@hebertosinlao) October 10, 2020

Cómo que el Dr. Gatell ya tiene novia...

������������������������ pic.twitter.com/APMsLVOfjY — Chaira Tóxica Soviética ������������ (@dehlila_bk) October 10, 2020