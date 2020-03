Los que se creían dueños de México se están portando bien: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que su gobierno enfrenta resistencias, pero estas no llegan a más allá de las críticas, porque los que se creían dueños de México hasta eso se están portando bien.

“Claro que hay resistencias, porque los que se creían dueños de México están molestos, pero hasta eso, se están portando bien, porque sólo critican y hay una actitud opositora, pero no llega a mayores”.

Durante una gira de trabajo por este municipio, donde hizo una evaluación de los programas del Bienestar, el presidente López Obrador recordó los años de lucha de su movimiento y que eso los obliga a no fallarle a los ciudadanos.

“No podemos fallar, porque, imagínense, si estuvimos tanto tiempo luchando y llegar al gobierno y no responderle al pueblo o hacer lo mismo de los de antes y dedicarnos nada más a sacar provecho personal, a la corrupción, sería un rotundo fracaso, una gran decepción, una traición al pueblo y a nosotros mismos”.

Ante el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras (PRI), y cientos de estudiantes, el mandatario pidió tener confianza en su proyecto porque cumplirá todos los compromisos y “no nos va a marear, no nos va a atontar el poder”.

“Dicen que cuando no hay ideales, cuando no hay principios, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos; pero cuando hay convicciones, ideales, principios, cuando se le tiene amor al pueblo, no pasa nada, siempre está un con los pies en la tierra”.

Durante el discurso del Presidente la señora Silvia Castillo Hernández, reclamó justicia al gobierno estatal, por el asesinato de su hijo Alan.

“AMLO Ayúdame. Justicia para Alan” se leía en una lona con la imagen de su hijo, mientras gritaba consignas contra el gobernador Carreras.

La mujer se manifestó la semana pasada en Palacio Nacional donde se despojó de su ropa.

Se conoció que el joven desapareció en San Luis Potosí el 23 de marzo de 2019, días después su cuerpo fue encontrado con signos de tortura.