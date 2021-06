Luego de que los dejaran plantados, realizan invitación a fiesta infantil en Facebook y llega gente

Nuevo León.- Una madre de familia publicó en redes sociales una invitación abierta luego de que ningún invitado llegó a la fiesta de cumpleaños de sus hijos. Después de la publicación, en pocos minutos llegaron tantas personas que la familia tuvó que poner un alto por la pandemia del COVID-19.

Pasaban las horas, y nadie llegaba a la celebración de Gera de cinco años y su hermana Asís de cuatro, por lo que la señora Monserrat decidió publicar en su muro de Facebook lo siguiente:

El mensaje de la madre desesperado estuvo acompañado de fotografías donde se observan al menos tres mesas y un brincolin que semeja un castillo medieval, pero sin gente en el lugar.

Monserrat, explicó que sus invitados habían puesto excusas como que el lugar les quedaba lejos.

Si no me hablan ni me conocen, no importa, si gustan venir, el brincolin estará hasta las once pm”, decía la invitación abierta.