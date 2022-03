Madre clama por encontrar a su hija de 7 años; no sabe de ella desde 2020

Tras un año y siete meses de no saber nada de su hija de siete años de edad, una mujer pidió ayuda a las miles de manifestantes que se congregaron el 8 de marzo en Pachuca para difundir su ficha de búsqueda y exigió a la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) atender su caso.

Previo a la marcha por el Día Internacional de la Mujer, la joven madre de la menor con iniciales A.A.G.H. clamó por ayuda para localizar a su hija, quien fue sustraída por el papá el 5 de agosto de 2020, cuando la niña tenía cinco años de edad, aseveró.

“Mi hija tiene año y medio que no la veo, su papá se la llevó con mentiras, está desaparecida, esta es la ficha de búsqueda, a casi dos años no sé dónde está. Necesito que me ayuden a buscarla y que la Procuraduría me haga caso”, pidió con voz entrecortada.