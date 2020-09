Madre de niña violada se amarra a puerta de Segob; "le prometí de cumpleaños justicia", dice

Marcela Alemán, madre de una niña que fue violada a los cuatro años y ahora tiene siete, llegó desde San Luis Potosí a la Ciudad de México a exigir justicia amarrada a la puerta de acceso de la Secretaría de Gobernación: "no salgo de aquí hasta que no haya justicia", dijo.

A través del programa de radio "Así las cosas" con Loret de Mola, la mujer confesó que este viernes, 18 de septiembre, su hija Lía cumple ocho años y lo único que le prometió es justicia.

"Va a ser su cumpleaños y lo único que le prometimos es justicia, no vamos a dejar de luchar toda su familia y yo", declaró en estrevista con Loret de Mola, columnista de EL UNIVERSAL.

La mujer, quien se dedica al comercio, hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que el caso no quede impune, pues acusó que el Estado de San Luis Potosí le ha negado el acceso a la justicia y "es por eso que estoy aquí atada".

Además, explicó que la menor tiene mucho miedo y no duerme: "no es una niña normal, tengo que ser enfermera, psicóloga, maestra, todo para ella. Ya estoy agotada como madre, no tengo vida. Mi hija vive con el temor de los violadores asquerosos, que merecen la pena de muerte".