Madre pide ayuda para localizar a su bebé, exnovio se la quitó con violencia

Hace más de cuatro meses Brenda Mijares Rojas no ha visto a su hija Yamilet, de un año y medio de nacida, luego de que su ex pareja se la arrebató en una calle de la colonia Hacienda Los Encinos, en Zumpango.

Brenda señaló que el pasado 25 de junio, Carlos César "N", padre de la bebé, se la quitó con lujo de violencia y ya no se la entregó, pese a que ella tiene la guardia y custodia en su totalidad y el papá solo tenía permitido ver a su hija cada 15 días, por orden judicial.

Fue hasta 20 días después que Brenda logró que el ministerio público activará la Alerta Amber, porque las autoridades " ni querían, decían que solo era una sustracción de hijo y me dijeron que era un problema familiar y no lo ameritaba. He sufrido maltrato verbal por parte de los MP, me decían: cuando acabe de llorar la atiendo", recordó.

OTRA ALERTA

Ante esta situación, la madre inició una carpeta de investigación por sustracción de menor y al no tener noticias de su hija durante mucho tiempo logró que en agosto se levantará otra por desaparición.

La mujer teme por la integridad de su hija pues, señaló, que su expareja es alcohólico.

“Su mamá de César es una adulta mayor, me lo esconde, y es quién ha ido a declarar al ministerio público", comentó.

Cualquier información que ayude a Brenda a localizar a Yamilet comunicarse al 01 (722) 283-20-12 o a la línea sin costo:

01 800-89-029-40.