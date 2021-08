VIDEO. Profesor de la UV llama "marranadas" relaciones gay y de "masacre" al aborto

Veracruz.- Recientemente, el profesor Marcelo Pavón de la Universidad Veracruzana (UV), fue exhibido en redes sociales al hacer comentarios homofóbicos y de rechazo contra el aborto.

El docente que imparte clases en la Facultad de Contaduría y Administración y en la Facultad de Derecho, habló de las relaciones entre personas del mismo sexo, las cuales catalogó como una “distorsión de la sexualidad, marranadas, cochinadas y porquerías”, en plena sesión virtual.

Pavón se remitió al “libro de libros”, o sea la Biblia, para argumentar sus palabras. Luego de hablar de sexualidad, el profesor tocó el tema del embarazo y del aborto, a lo que mencionó que “los derechos humanos ahora se están traduciendo para matar a la gente”.

Me voy a meter en otro tema polémico: ahora alguien se embaraza y dice ‘tengo derecho a matarlo’. ¿Para qué carajos te embarazaste?, ¿para qué anduviste abriendo las piernas? Te hubieras inyectado, te hubieras tomados tus pastillitas si querías andar en tus barbaridades, porque no me parece correcto que un ser que no se puede defender sea masacrado”, dijo Pavón.