Magistrado acusado de violar a sus hijas atribuye denuncia a venganza de exesposa

Debido a que el Consejo de la Judicatura capitalina recomendó al Congreso de la Ciudad de México ratificar en el cargo al magistrado del Tribunal de Justicia (TSJ), Manuel Horacio, la exesposa y denunciante se entrevistó anoche con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para mostrarles videos y demás evidencias que presentó ante el Ministerio Público, a fin de que le sea negado permanecer en el cargo.

Sin embargo, este mediodía, al comparecer ante los diputados locales, el impartidor de justicia habló de la denuncia penal que existe en su contra por el delito de abuso sexual de sus dos pequeñas hijas, de 5 y 7 años de edad, de lo que dijo ser inocente y que todo se debe a una venganza por parte de su exesposa.

De acuerdo con la carpeta de investigación CI-FDS/FDS-6/UI-FDS-6-02/1927/09-2019, integrada el 23 de septiembre por la Fiscalía Central de Investigación de Delitos Sexuales de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina, están todas las evidencias de su presunta responsabilidad que anoche la exesposa mostró a los integrantes de la Jucopo, para evitar que el presunto responsable sea ratificado en su cargo.

Con base en las indagatorias, luego de la demanda, la madre de las víctimas pidió al juez 15 de lo familiar –el mismo que llevó divorcio de la pareja, en abril de 2019–, que suspendiera las convivencias del padre con las hijas. Sin embargo, Cavazos López interpuso un amparo, donde revocaron el mandamiento de la autoridad local.

“Niego rotundamente esos hechos. Me duele en lo más profundo por todo lo que conlleva. He decidido aclarar a fondo el caso, pues justamente la estabilidad de mis dos pequeñas es lo que más me interesa”, expuso Cavazos López ante los congresistas, quienes escucharon atentos su exposición.

Aseguró que luego del divorcio, además de la pensión fijada para sus hijas y su excónyuge, el juez de lo familiar le asignó un “tiempo muy reducido” para convivir con las menores, por lo que apeló la decisión y ganó.

Agregó que la madre de las niñas intentó impedir las convivencias por diversas acciones, hasta que decidió denunciarlo penalmente como agresor sexual.

Alegó que en su papel de magistrado de la Segunda Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales, “nunca he obstaculizado el proceso e, incluso, yo mismo solicité que me practicaran pruebas psicológicas peritos oficiales de la Fiscalía. Y en todas ha quedado demostrado que no presento rasgos característicos de un agresor sexual o pedófilo”.

De igual forma, aprovechó el momento para reclamar ante los diputados locales, una investigación a fondo y transparente, “que revele la verdad por encima de la calumnia y la venganza. Mis hijas son lo más importante que tengo en la vida y sería incapaz de hacer la mínima acción para causarles daño”, reiteró.

Sin embargo, los diputados Jorge Gaviño Ambriz, Paola Soto Maldonado, Diego Garrido López y Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, del PRD, Morena, PAN e independiente, respectivamente, le informaron que independientemente del resultado de las investigaciones, “no tendrá mi voto; no será ratificado como magistrado”.